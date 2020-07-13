Стоимость владения: какой седан содержать дороже?

В рамках исследования стоимости владения автомобилем, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели сравнение трех самых популярных в России седанов: Hyundai Solaris, LADA Vesta и Volkswagen Polo. О том, какие затраты понесут владельцы этих автомобилей за 5 лет (или 100 тысяч км пробега), наглядно представлено на инфографике.

В выборку попали автомобили с наиболее близкими характеристиками. В исследовании учитываются стоимость страховки, транспортный налог, расходы на топливо, на покупку шин и стоимость технического обслуживания, а также потеря стоимости автомобиля. Также специалисты рассчитали, во сколько обходится ежемесячное содержание каждого из автомобилей. Отметим, что при расчетах принимались соответствующие тарифы для Москвы и Московской области. Средний возраст водителя составил 35 лет.

Согласно результатам проведенного исследования, за 5 лет владения больше всего затрат несут хозяева Volkswagen Polo (общие расходы на автомобиль составили 873,9 тыс. рублей). Чуть меньше, но вполне сопоставимо с Polo, теряют за этот же период владельцы Hyundai Solaris (867,2 тыс. рублей). Самой «экономичной» из тройки является LADA Vesta: объем затрат на нее за 5 лет составил 738,6 тыс. рублей. Еще более наглядно сравнительные характеристики затрат на эти автомобили выглядят в пересчете на месяц и на 1 км пробега. Так, например, стоимость владения Volkswagen Polo в расчете на месяц составляет 14 565 рублей, Hyundai Solaris – 14 454 рубля, Vesta – 12 310 рублей.

Стоимость 1 км пробега у Polo составляет 8,73 рубля, у Solaris – 8,67 рубля, у Vesta – 7,38 рубля.

Инфографика позволяет увидеть, за счет каких параметров LADA Vesta удается обойти «конкурентов». Даже при более высоких затратах на топливо и более высоком транспортном налоге (мощность двигателя LADA выше 100 л.с., а это более высокая налоговая ставка по отношению к конкурентам, у которых мощность двигателя не превышает 100 л.с.), затраты на техническое обслуживание и страхование Vesta существенно ниже, чем у Polo и Solaris. Также на снижение стоимости владения сказывается и меньшая потеря стоимости в абсолютном выражении.

О том, какую стоимость владения имеют другие модели, можно узнать при помощи «Калькулятора стоимости владения», разработанного экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».