Стоимость владения: какие автомобили SUV (B) выгоднее содержать?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» с помощью «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО)»* выяснили, какие популярные модели сегмента SUV (B) обходятся своим владельцам дешевле – LADA 4x4, Hyundai Creta или Renault Duster. При этом, чтобы характеристики моделей максимально совпадали, Hyundai Creta и Renault Duster были взяты в полноприводных модификациях. Также при расчете учитывались следующие параметры – срок эксплуатации 5 лет, пробег за весь срок 100 тысяч км, регион – Москва вместе с Подмосковьем, возраст водителя – 40 лет, стаж – 20 лет.

Выяснилось, что меньше всего на покупку полисов ОСАГО + КАСКО за 5 лет потратят владельцы LADA 4х4 – около 126 тыс. руб. За Hyundai Creta и Renault Duster хозяева заплатят сопоставимые суммы – 188 тыс. и 187 тыс. руб. соответственно. Также обладатели отечественного внедорожника внесут в казну самый низкий транспортный налог – почти 5 тыс. руб., тогда как за иномарки надо выложить втрое больше – от 14 тыс. до 15 тыс. руб. Однако владельцам LADA 4x4 придется раскошелится на топливо (458,5 тыс. руб.) и техническое обслуживание (96 тыс. руб.) – на этих статьях расхода Creta и Duster позволят сэкономить: 106 – 145 тыс. руб. на топливе и 9 – 15 тыс. руб. на ТО.

Что касается потери стоимости, то по деньгам в наиболее выгодном положении окажутся владельцы LADA 4x4 (примерно 159 тыс. руб.). У Renault Duster этот показатель за 5 лет составит порядка 218 тыс. руб., а у Hyundai Creta – 347 тыс. руб.

Таким образом, лидером по ТСО среди данных моделей оказывается внедорожник LADA 4x4 – ежемесячная стоимость владения этим автомобилей составит 14 819 руб., а 1 км пути обойдется в 8,9 руб. Чуть дороже будет стоить обладание кроссовером Renault Duster – 15 115 руб. в месяц и 9,1 руб. за км. А наиболее затратным автомобилем в этой тройке стал Hyundai Creta – 16 557 руб. в месяц и 9,9 руб. за км. Тем не менее, эта модель уже несколько лет подряд носит звание лидера продаж в сегмент SUV и входит в пятерку самых популярных моделей всего российского рынка.

Во сколько обойдется содержание других машин? Об этом можно узнать с помощью «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО)», созданного специалистами агентства «АВТОСТАТ». Также наш новый продукт позволяет рассчитать остаточную стоимость автомобиля в зависимости от срока эксплуатации и в сравнении с основными конкурентами.



* ТСО – Total Cost of Ownership