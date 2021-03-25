Обновленный Subaru XV выходит на российский рынок

25 марта 2021 года компания Subaru Motor объявила о старте продаж обновленного компактного городского кроссовера Subaru XV 2021 модельного года. Как сообщается в официальном пресс-релизе, новинка доступна в трех комплектациях по цене от 2 млн 459 тысяч рублей.

Экстерьер нового Subaru XV изменился незначительно – обновления затронули передний бампер, который получил новую накладку, и легкосплавные колесные диски с новым выразительным дизайном. А кроме того, покупателям теперь доступен новый цвет кузова – «Плазменно-желтый перламутр» (Plasma Yellow Pearl).

Список комплектаций не изменился, Subaru XV 2021 модельного года предлагается к продаже в трех комплектациях – Safety ES, Elegance ES и Premium ES.

Под капотом остался прежний двухлитровый бензиновый горизонтально-оппозитный двигатель Subaru Boxer мощностью 150 л.с., который работает в паре с бесступенчатой вариаторной трансмиссией продольного расположения цепного типа Lineartronic. Привод – симметричный, полный, системы Subaru Symmetrical AWD.

А вот в оснащении нового Subaru XV произошли серьезные изменения. Уже в базовой версии автомобиль получил пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus, который включает в себя систему автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль и систему предаварийного управления акселератором. Кроме того, в оснащении Subaru XV есть система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, система помощи удержания в полосе движения и системы оценки усталости водителя.

Система Blind Spot Detection (BSD) умеет обнаруживать объекты в «слепых» зонах и, используя систему Rear Cross Traffic Alert (RCTA), предупреждать о возможном столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом. Используя систему Lane Change Assist (LCA), автомобиль помогает водителю при смене полосы движения, а система автоматического торможения Reverse Automatic Braking (RAB) своевременно информирует о неожиданно возникших препятствиях при движении задним ходом.

В базовой версии Safety ES рекомендованная розничная цена на Subaru XV 2021 модельного года стартует с отметки 2 459 000 рублей. Начиная с комплектации Elegance ES автомобиль оснащается усовершенствованной двухрежимной системой X-MODE, и его стоимость уже составляет 2 519 900 руб. Топовая версия Premium ES предлагается к продаже за 2 629 900 руб.

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