Обновленный Jaguar XF доступен для заказа в России

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на обновленный Jaguar XF 21 модельного года. Новинка предлагается с одним из двух четырехцилиндровых 2,0-литровых двигателей Ingenium – дизельным мощностью 199 л.с., и усовершенствованным 249-сильным бензиновым двигателем. Все версии модели имеют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а также систему динамического распределения крутящего момента на колесо через торможение, систему динамического контроля курсовой устойчивости, систему адаптации к дорожному покрытию, тормозной ассистент и др. Jaguar XF с бензиновым двигателем оснащен системой полного привода, дизельный работает в паре с заднеприводной трансмиссией, сообщает пресс-служба британской марки.

В базовую комплектацию S (от 4 млн 451 тыс. руб.) входит система камер кругового обзора, электропривод двери багажника, электрическая регулировка передних сидений по 12 параметрам, 18-дюймовые 7-спицевые легкосплавные колесные диски Gloss Sparkle Silver, металлические брендированные накладки на пороги, лицевая часть сидений с отделкой кожей Grained, мультимедийная система Pivi с цветным 11,4-дюймовым сенсорным дисплеем, 180-ваттная аудиосистема с 8 динамиками и поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

Комплектацию SE (от 4 млн 944 тыс. руб.) дополняет функция автоматического включения фар и переключения фар дальнего света, динамические указатели поворотов спереди, 19-дюймовые 7-спицевые легкосплавные колесные диски Gloss Sparkle Silver, электрическая регулировка передних сидений по 16 параметрам с функцией памяти, рулевая колонка с электрорегулировкой, мультимедийная система Pivi Pro, виртуальная 12,3-дюймовая приборная панель, бесключевой доступ в автомобиль, контроль «слепых» зон и помощь в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении (обратное движение руля), сканирование пространства для безопасного выхода и распознавание дорожных знаков с интеллектуальным ограничителем скорости (ISL).

Версии R-Dynamic отличаютcя обтянутым кожей в стиле R-Dynamic рулевым колесом, спортивными сидениями Ebony, лицевая часть которых обита кожей Grained, потолком цвета Ebony и декоративными вставками Engine Spin Aluminium. На Jaguar XF в комплектации R-Dynamic S (от 4 млн 610 тыс. руб.) установлены 18-дюймовые 5-спицевые колесные диски Dark Grey с отделкой Diamond Turned и металлические накладками на пороги с надписью R-Dynamic, а в перечень стандартного оборудования R-Dynamic SE (от 5 млн 059 тыс. руб.) входят 19-дюймовые 5-спицевые колесные диски Gloss Silver.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Jaguar Land Rover