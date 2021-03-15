Какие автомобили покупали жители Подмосковья в феврале: ТОП-10 моделей

В последний зимний месяц жители Московской области купили 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отметили, что это на 5% меньше, чем в феврале 2020 года.

В марочном рейтинге здесь лидируют «корейцы» – KIA и Hyundai, продукция которых разошлась тиражом в 1398 и 1060 единиц соответственно. В тройку популярных брендов вошла также отечественная LADA (923 шт.).

Что касается модельного рейтинга, то Подмосковье по своим вкусам во многом солидарно с Москвой (февральские результаты в столице аналитики подвели немного раньше). В первой тройке модельного рейтинга также оказались KIA Rio (676 шт.), Hyundai Creta (482 шт.) и Hyundai Solaris (435 шт.). А вот дальше начались расхождения. На четвертом месте в рейтинге Московской области оказался Volkswagen Polo (296 шт.), за ним следуют две модели LADA – Vesta (264 шт.) и LADA Granta (257 шт.).

В ТОП-10 подмосковного рынка по итогам февраля также попали: Skoda Rapid (257 шт.), Toyota RAV4 (245 шт.), Mazda CX-5 (205 шт.) и новичок – KIA K5 (197 шт.), стартовавший на российском рынке в сентябре 2020 года.

Найти эти и другие автомобили – в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA