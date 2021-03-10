Какие автомобили покупали жители Москвы в феврале: ТОП-10 моделей

В последний зимний месяц жители российской столицы купили 14,7 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 9% меньше, чем в феврале 2020 года.

Наибольшие предпочтения москвичи по-прежнему отдают KIA Rio – в прошлом месяце они приобрели 876 экземпляров этой модели (с учетом версии Rio X). Далее в рейтинге следуют еще два «корейца» – кроссовер Hyundai Creta и седан Hyundai Solaris, которые разошлись тиражом в 636 и 479 единиц соответственно.

Четвертое место тут занял кроссовер Volkswagen Tiguan, который за февраль был куплен в количестве 429 штук. На пятой и шестой строчках, с практически равными показателями, разместились две модели Toyota – седан Camry (417 шт.) и кроссовер RAV4 (413 шт.).

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных автомобилей у жителей Москвы по итогам февраля попали: лифтбек Volkswagen Polo (392 шт.), кроссовер Mazda CX-5 (388 шт.), лифтбек Skoda Rapid (349 шт.) и кроссовер Nissan X-Trail (329 шт.).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA