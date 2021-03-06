Как изменились цены на автомобили с пробегом в феврале?

Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в России за февраль 2021 года составила 707,7 тыс. рублей, следует из справочника AUTOSTAT PRICE BOOK. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 2,9% выше, чем в январе (688 тыс. рублей).

Впрочем, сравнивая февральские цены на подержанные машины с теми, что были год назад, их рост оказывается существеннее – на 12,4%. Напомним, что в феврале 2020-го средняя цена автомобиля с пробегом была равна 629,5 тыс. рублей.

Более того, динамика цен на вторичном рынке заметно отличается – не только в зависимости от моделей, но и от их возраста. К примеру, 3-летний Datsun on-DO за год подорожал в среднем на 12%, а кроссовер Renault Kaptur того же возраста – на 8%. Hyundai Solaris в возрасте 5 лет прибавил за год 16%, а 7-летний седан LADA Granta – 15%.

Самая актуальная информация о ценах на автомобили с пробегом в России содержится здесь. А найти их можно в салонах проверенных дилеров.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ