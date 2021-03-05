Продажи китайских автомобилей в феврале выросли на 93%

По итогам февраля 2021 года в России было продано в общей сложности 6185 новых автомобилей китайских марок (по данным АЕБ). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 93% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Также стоит отметить, что в последний зимний месяц весь российский авторынок вырос лишь на 0,8%. В связи с этим доля «китайцев» на нем увеличилась почти вдвое: с 2,7% до 5,2%.

Самым популярным китайским брендом в РФ по итогам февраля стал Haval, продукция которого разошлась тиражом в 2158 машин – на 77% больше, чем год назад. На второе место опустился лидер января – Chery, реализация автомобилей которого выросла в 4,4 раза до 1998 единиц. Замкнул первую тройку Geely с результатом 1203 проданных экземпляра (+60%).

Реализация автомобилей остальных китайских марок выглядит следующим образом: Changan (395 шт.; -8%); FAW (187 шт.; +78%); Cheryexeed (130 шт.); Lifan (64 шт.; -48%); GAC (21 шт.); Brilliance (18 шт.; +38%); Foton (7 шт.; +40%); Zotye (4 шт.; -73%).

Если рассматривать итоги двух месяцев нынешнего года, то за этот период в нашей стране было продано 10,8 тыс. новых автомобилей, представляющих КНР. И это на 73% выше показателя января – февраля 2020 года.

Полный список дилеров китайских (и не только) автопроизводителей – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Haval