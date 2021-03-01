Rolls-Royce привез в Россию четыре эксклюзивных внедорожника Cullinan

Компания Rolls-Royce привезла в Россию четыре эксклюзивных внедорожника Cullinan из ограниченной серии «Spirit of Russia» («Дух России»). Автомобили из коллекционной линейки посвятили знаменитым горам нашей страны: это Эльбрус, Красная Поляна, Золотые горы Алтая и Ключевская сопка, сообщает пресс-служба «Авилона». Стоимость внедорожников Rolls-Royce Cullinan из лимитированной коллекции «Spirit of Russia» не называется.

Как рассказал директор направления Rolls-Royce Motor Cars в «Авилон» Александр Залогин, все четыре автомобиля были зарезервированы в течение нескольких недель после анонса коллекции в августе прошлого года, когда были представлены первые скетчи эксклюзивных внедорожников.

Экстерьер автомобилей выполнен в матовых оттенках с морозным эффектом – аллюзия к ледяным горным вершинам. Элементы из хрома и нержавеющей стали предстали в темном исполнении. В салоне пассажиров встречают декоративные накладки на порогах с иллюминацией, на которых выгравировано имя коллекции, а также название и высота горной вершины, которой посвящен автомобиль. Для отделки салона каждого Cullinan выбран индивидуальный контрастный оттенок, отражающий уникальность возвышенностей. Заснеженные пики гор – символ коллекции – вышиты на подголовниках автомобиля. Знаменитое «звездное небо» в потолке впервые выполнено в виде географической карты России с указанием нахождения вершин, которым посвящена коллекция.

Rolls-Royce Cullinan оснащен 6,75-литровым мотором V12 с двумя турбинами, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и в стандартной модификации развивает 571 л. с. и 850 Нм крутящего момента.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году компания Rolls-Royce Motor Cars реализовала на российском рынке более 200 автомобилей (+4%), установив новый рекорд продаж второй год подряд. Таким образом, Россия вновь закрепила за собой статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce. Как отмечается, драйверами роста стали внедорожник Cullinan и модели Black Badge. Также неизменным спросом пользуется флагманская модель Phantom. Вслед за российской премьерой нового Rolls-Royce Ghost в октябре прошлого года, в 2021-м марка начала первые поставки новинки на российский рынок.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров