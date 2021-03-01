Обновленный Jaguar E-Pace доступен для заказа в России

Российские дилеры Jaguar начали прием заказов на обновленный кроссовер Jaguar E-Pace 21 модельного года, который поступит в продажу этим летом.

Jaguar Е-Pace 21 модельного года с новой архитектурой кузова Premium Transverse Architecture будет представлен в России тремя вариантами двигателей – дизельным с мощностью 199 л.с. и с двумя бензиновыми – мощностью 200 л.с. и 249 л.с., сообщает пресс-служба британской марки. Все 2,0-литровые четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и оснащены усовершенствованной интеллектуальной системой полного привода. Новая технология Standard Driveline второго поколения автоматически распределяет крутящий момент между передними и задними колесами, чтобы обеспечить максимальную тягу, в то время как функция Driveline Disconnect во время стабильного движения на высокой скорости отключает систему полного привода и передает тягу только на переднюю ось, обеспечивая повышенную топливную экономичность.

Базовая комплектация S (от 3 млн 821 тыс. руб.) включает систему JaguarDrive Control с четырьмя режимами движения, которые могут быть выбраны водителем вручную в зависимости от дорожных условий, систему адаптация к дорожному покрытию (ASPC), двухзонный климат-контроль, систему камер кругового обзора, стояночный обогрев двигателя и салона, а также мультимедийную систему Pivi Pro с 11.4-дюймовым сенсорным экраном.

Комплектация SЕ (от 3 млн 977 тыс. руб.), помимо этого, оснащена наружными зеркалами заднего вида с функцией запоминания настроек, светодиодными головными фарами премиум-класса с системой автоматического включения и переключения фар дальнего света, передними и задними анимированными указателями поворота и функцией контроля «слепых» зон.

Еще больше персонализировать Jaguar Е-Pace позволяет версия R-Dynamic с тремя вариантами комплектаций: R-Dynamic S (от 3 млн 907 тыс. руб.), R-Dynamic SE (от 4 млн 062 тыс. руб.) и R-Dynamic HSE (от 4 млн 431 тыс. руб.). Все они включают особые элементы дизайна, такие как рулевое колесо с отделкой кожей в стиле R-Dynamic, 20-дюймовые колесные диски, металлические накладки на пороги с надписью R-Dynamic и отделка сидений кожей Windsor. Кроме того, центральный экран дополняет новейшая 12,3-дюймовая виртуальная приборная HD-панель с усовершенствованной графикой и настраиваемой компоновкой меню.

Клиенты также имеют возможность приобрести опциональные пакеты для еще большей функциональности, комфорта и безопасности автомобиля: Convenience Pack, Premium Upgrade Interior Pack, Driver Assist Pack, Black Exterior Pack, состоящий из оригинальных элементов в цвете Narvik Black и др.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Jaguar