KIA представила в России новую спецсерию автомобилей Edition Plus

Российские дилеры KIA начали продажи автомобилей ограниченной специальной серии Edition Plus, которая предлагается для моделей Soul, Cerato, Seltos и Sportage. Все автомобили серии имеют мультимедийную систему с доступом к сервисам Яндекс, Apple Carplay и Android Auto и эксклюзивный бейдж Edition Plus, сообщает пресс-служба корейской марки.

Кроссоверы KIA Soul специальной серии Edition Plus созданы на базе комплектации Luxe с двигателями 1,6 л (123 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.), которые работают в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Визуально Soul Edition Plus отличается задними светодиодными фонарями, рейлингами на крыше и специальным интерьерным пакетом, в который вошли оригинальные яркие дверные вставки и прострочка отдельных элементов салона. Кроссоверы Soul специальной серии имеют расширенный пакет «Теплые опции», в который добавлен электрообогрев ветрового стекла, и систему бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя при помощи кнопки. Также устанавливается 8-дюймовый экран мультимедийной системы. Стоимость Soul Edition Plus специальной серии составляет 1 млн 399 тыс. 900 рублей в версии 1,6 АТ и 1 млн 459 тыс. 900 рублей в версии 2,0 6АТ.

Для седана KIA Cerato специальная серия Edition Plus разработана также на базе комплектации Luxe с двумя вариантами двигателей – 1,6 л (128 л.с.) и 2,0 л, (150 л.с.), работающими в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Cerato Edition Plus оснащается светодиодными фарами, комплектуется легкосплавными литыми дисками 17”. Стоимость автомобиля с двигателем 1,6 л составляет 1 млн 426 тыс. 900 рублей, а с 2,0-литровым двигателем – 1 млн 471 тыс. 900 рублей.

Кроссоверы KIA Seltos Edition Plus подготовлены на базе комплектации Luxe и внешне отличаются 17-дюймовыми колесами на легкосплавных дисках оригинального дизайна. Для кроссоверов специальной серии предусмотрены увеличенный 10-дюймовый экран мультимедийный системы, система бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя кнопкой, а также передние датчики парковки. Стоимость Seltos Edition Plus составляет 1 млн 526 тыс. 900 рублей (с двигателем 1,6 л, мощностью 123 л.с., с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией), 1 млн 566 тыс. 900 рублей (двигатель 2,0 л мощностью 149 л. с., работающий в паре с бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT) или 1 млн 646 тыс. 900 рублей для полноприводной версии с двигателем 2,0 л.

Созданные на базе комплектации Comfort, кроссоверы KIA Sportage Edition Plus внешне отличаются черными элементами внешней отделки и имеют полностью светодиодные фары и рейлинги на крыше. Дополнительный пакет опций комфорта включает в себя мультимедийную систему с экраном 8", а также камеру заднего вида с динамическими линиями разметки и датчик света. Стоимость Sportage Edition Plus в версии с 2,0-литровым бензиновым двигателем (150 л.с.) и приводом на переднюю ось составляет 1 млн 917 тыс. 900 рублей, с таким же двигателем, но с полным приводом – 1 млн 997 тыс. 900 рублей, и с бензиновым двигателем 2,4 л (184 л.с.) и системой полного привода – 2 млн 107 тыс. 900 рублей. Во всех вариантах автомобиль агрегатируется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.