Skoda рассказала о хэтчбеке Fabia нового поколения

Компания Skoda опубликовала официальные фотографии закамуфлированного прототипа хэтчбека Fabia четвертого поколения, а также назвала основные технические характеристики модели. Премьера автомобиля должна состояться до конца 2021 года, сообщает портал Autonews.ru.

Skoda Fabia разработана на платформе MQB-A0, на которой базируются другие «младшие» модели концерна Volkswagen AG, в том числе Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1. Длина хэтчбека составит 4107 мм, что на 110 мм больше предшественника, а размер колесной базы вырастет на 94 мм – до 2564 мм. Объем багажного отделения увеличится на 50 л – до 380 л, а при сложенных задних сиденьях полезное пространство вырастет до 1190 л.

Кроме того, в компании Skoda обещают сделать новую Fabia самым аэродинамическим автомобилем в своем классе: коэффициент лобового сопротивления уменьшится с 0,32 до 0,28. Частично такого улучшения удалось достигнуть благодаря активной заслонке радиатора в нижнем воздухозаборнике переднего бампера.

Базовым мотором новой Skoda Fabia станет трехцилиндровый атмосферный бензиновый агрегат рабочим объемом 1 л, доступный в двух вариантах мощности: 65 и 80 л.с. В качестве трансмиссии будет предложена 5-ступенчатая механическая коробка передач. Кроме того, будут доступны наддувные версии этого агрегата мощностью 95 и 110 л.с. На вершине линейки окажется 1,5-литровая «турбочетверка», развивающая 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Такой двигатель будет действовать вместе с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

В список доступного оборудования новой Skoda Fabia войдут виртуальная приборная панель, светодиодная оптика и девять подушек безопасности. Кроме того, у модели традиционно будет около 50 полезных решений из линейки Simply Clever, в том числе дополнительный отсек для кредитных карт и мелочи на центральном тоннеле, съемный подстаканник, шторка для панорамной крыши, а также порт USB-C в корпусе салонного зеркала для удобного подключения видеорегистратора.

Какие модели Skoda или других брендов можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Skoda