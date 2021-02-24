Объявлены цены на фургон Citroen Berlingo в России

Калужский завод «ПСМА Рус» 24 февраля начал производство фургона Citroen Berlingo второго поколения. Стоимость модели составляет от 1 млн 229 тыс. рублей в стандартном варианте кузова (4380 мм) и от 1 млн 319 тыс. рублей удлиненном варианте кузова (4628 мм), Максимальный объем грузового отсека достигает 4,1 кв.м, сообщает пресс-служба Citroen.

Небольшая погрузочная высота (613 мм) и задние распашные двери, открывающиеся до 180 градусов, обеспечивают максимально удобную погрузку. Версия с удлиненным кузовом дополнительно оснащена правой боковой сдвижной дверью. Конструкция грузового отсека уже в версии со стандартным кузовом позволяет вместить два европаллета размером 800x1200 мм. Надежная фиксация грузов достигается за счет шести анкерных колец, вмонтированных в пол. Для защиты кузова изнутри и улучшенной шумоизоляции на автомобиле опционально предлагается защита пола грузового отсека и внутренняя обшивка стен и дверей из ламинированной фанеры.

Гамма двигателей включает в себя бензиновый VTi115, рассчитанного на использование бензина АИ-92, и дизельный HDi90. Оба двигателя агрегатируются механической 5-ступенчатой коробкой передач.

В список базового оборудования Citroen Berlingo уже входит система аварийного оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», передние дневные ходовые огни (LED), центральный замок и ключ с дистанционным управлением, подушка безопасности водителя, электронная система распределения тормозных усилий (EBD), система динамической стабилизации (ESP), система удержания автомобиля при начале движения на склоне (Hill assist), защита картера двигателя.

Напомним, весной 2018 года завод «ПСМА Рус» начал производство коммерческих автомобилей Группы PSA. На сегодняшний день с конвейера предприятия сходят коммерческие фургоны Citroen Jumpy, Peugeot Expert и Partner, пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life.

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Фото: Citroen