В 2021 году Volvo будет развивать онлайн-продажи и подписку на автомобили

На прошедшей недавно пресс-конференции для журналистов, топ-менеджеры Volvo Car Russia поделились планами стратегического развития на 2021 год. Так, коммерческий директор компании Алексей Тарасов рассказал, что глобально у Volvo три основных вектора направления - рост, электрификация и продажи автомобилей онлайн, а локально в России - решено сфокусироваться на продажах автомобилей онлайн «вместе с дилерами, с выдачей автомобилей через дилеров».

Для развития онлайн-продаж к середине года в Volvo Car Russia планируют запустить на официальном сайте локальный блок, где у клиента будет возможность выбора автомобиля, его оформления, покупки и получения через дилерский центр.

Новый генеральный директор Volvo Car Russia Вим Маес остановился на задачах по развитию другого направления - подписки на автомобили. Напомним, что Volvo был в числе пионеров, которые начали развивать данное направление в России. Г-н Маес привел следующие цифры: в прошлом году, на старте этой программы, количество пользователей составило 200 человек, но уже в январе 2021 года их число удвоилось и продолжает расти. Очевидно, что это долгосрочный тренд с большим потенциалом.

Основной задачей, которая сейчас стоит перед Volvo, является понимание того, чего ждут клиенты компании в области предложения, обслуживания и поддержки в течение всего срока пользования автомобилем.

Какие модели Volvo (и не только) могут появиться на российском рынке - смотрите в «Календаре новинок».