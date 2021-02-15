Минивэны Ford S-Max и Galaxy стали гибридами

Компания Ford «запустила» в Европе новые версии минивэнов S-Max и Galaxy с гибридной силовой установкой. Обе модели потребляют в смешанном режиме около 6,5 литра бензина на 100 км пробега и выбрасывают в воздух на 10% меньше CO₂, чем дизельные аналоги.

Как пишет портал Motor.ru, гибриды Ford S-Max Hybrid и Galaxy Hybrid оснащены «атмосферником» 2.5, работающим по циклу Аткинсона, электромотором, вариатором и тяговой батарей на 1,1 кВт/ч. В сумме они выдают 190 л.с. и 200 Нм крутящего момента. На электротяге минивэны способны стартовать и передвигаться на короткие дистанции, поэтому большую часть времени «надстройка» обеспечивает оптимальную работу ДВС, снижая расход и вредные выбросы. До «сотни» бензоэлектрические S-Max и Galaxy разгоняются за 9,8 и 10 секунд соответственно. Выбросы CO₂ составляют 146–147 и 148–149 г/км.

Батареи минивэнов подзаряжаются автоматически, либо от двигателя, либо от системы рекуперации, улавливающей до 90% энергии торможения. За расходованием электроэнергии можно следить на 10-дюймовом дисплее. В стандартное оснащение гибридов включены модем FordPass Connect с точкой доступа WiFi на 10 устройств и управлением некоторыми функциями со смартфона, а также навигация с отображением пробок в режиме реального времени. Топовая версия S‑Max Vignale Hybrid оснащается передними креслами с подогревом, вентиляцией и массажем.

В дальнейших планах Ford – представить до конца 2021 года еще 15 электрифицированных моделей. Причем это будут как «мягкие» гибриды, так и автомобили с полностью электрическими силовыми установками.