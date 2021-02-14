Рынок новых автобусов в январе снизился на 11%

Согласно данным «АВТОСТАТ», в первый месяц 2021 года покупки новых автобусов в России сократились до уровня 947 единиц, что на 10,6% ниже, чем в январе 2020-го.

Более 85% от этого количества пришлось на три марки: «ПАЗ», «ЛИАЗ» и «НЕФАЗ». Лидер рейтинга, «ПАЗ», за месяц разошелся тиражом в 592 экземпляра – на 2% больше, чем год назад. Автобусы марки «ЛИАЗ» были куплены в объеме 129 единиц, а «НЕФАЗ» - в объеме 95 единиц.

В модельном рейтинге первые три строчки заняла продукция Павловского автозавода. Самой популярной на рынке оказалась модель ПАЗ – 3205 с результатом 307 автобусов. Вторую и третью строчки заняли модели 4234 и 3204 (165 и 105 шт. соответственно).

Больше всего новых автобусов было куплено в Псковской области – 109 единиц. Москва занимает вторую строчку регионального рейтинга с результатом 82 новых автобуса. Следом идут Кемеровская область и Краснодарский край, где в автопарках появилось 78 и 63 новых автобуса соответственно. В остальных субъектах РФ в январе было куплено менее 50 автобусов.

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Фото: ПАЗ.