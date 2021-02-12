Skoda показала первое изображение новой Fabia

Компания Skoda представила первое официальное изображение хэтчбека Fabia четвертого поколения, на котором показан силуэт будущего автомобиля. Премьера новинки ожидается весной нынешнего года.

Как пишет портал Motor.ru, Skoda Fabia четвертого поколения построена на платформе MQB-A0, которая лежит в основе нового Volkswagen Polo и Audi A1 Sportback. По словам инженеров Skoda, архитектура позволила увеличить как колесную базу, так и внутреннее пространство автомобиля. В частности, объем багажника хэтчбека стал больше на 50 литров.

На представленном изображении можно рассмотреть лишь общий силуэт и пропорции новой Fabia. Отличительной особенностью будущей новинки станет более покатая крыша, которая фактически переходит в небольшой спойлер. Кроме того, на кадре заметно, что хэтчбек получил измененные задние фонари и противотуманные фары новой формы.

Ожидается, что для переднеприводной Skoda Fabia предложат 1,0-литровые бензиновые «турботройки» TSI мощностью от 80 до 115 л.с., а также «атмосферник» того же объема. Вместе с агрегатами будут доступны 7-диапазонный «автомат» DSG и механическая трансмиссия.

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Фото: Skoda