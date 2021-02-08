В 2020 году рынок автомобилей с пробегом вырос в большинстве российских регионов

Две трети регионов России (55 из 83) в 2020 году продемонстрировали рост вторичного рынка, при этом в трех этот рост превысил 10%. Как уже сообщали эксперты «АВТОСТАТ», в целом рынок легковых автомобилей с пробегом в России в прошлом году вырос на 1,7% до 5 млн 496,5 тыс. единиц.

Самое большое увеличение рынка в сегменте подержанных автомобилей, выраженное двузначным числом, отмечено в Сахалинской области (+18,6%), а также в республиках Алтай (+11,5%) и Хакассия (+11,3%). Еще в 12 регионах рынок вырос на 5 – 10%.

В 28 регионах наблюдалось в прошлом году снижение рынка автомобилей с пробегом, при этом максимальный спад произошел в Республике Ингушетия (-9,4%). Отрицательная динамика зафиксирована также на рынке Москвы (-0,4%), который является вторым по величине после рынка Подмосковья.

Более подробно о региональной динамике рынка автомобилей с пробегом можно узнать из нашего пресс-релиза.

Фото "РОЛЬФ"