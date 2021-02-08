ТОП-30 регионов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в 2020 году

8 февраля 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам 2020 года составил почти 5,5 млн единиц, что на 1,7% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит 10% от всех купленных б/у автомобилей в стране. По итогам января – декабря первое место в региональном рейтинге сохраняет Московская область, объем вторичного рынка которой составил 287,9 тыс. экземпляров. При этом подмосковный авторынок подрос на 0,5%. Столица занимает вторую строчку с результатом 270 тыс. перепроданных машин и демонстрирует небольшое рыночное падение (-0,4%).

Краснодарский край с долей рынка менее 5% находится на третьем месте рейтинга. За указанный период здесь было куплено 254,5 тыс. подержанных автомобилей (-0,4%). Четвертый по объему в стране – вторичный рынок Свердловской области – вырос на 4,3% до 166,9 тыс. штук, что эквивалентно доле в 3%. Пятерку лидеров замыкает Ростовская область, жители которой в 2020 году приобрели 160,8 тыс. б/у машин (-0,9%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам 2020 года также вошли: Башкортостан (157,9 тыс. шт.; +1,7%), Санкт-Петербург (156,9 тыс. шт.; +4,4%), Татарстан (146,3 тыс. шт.; +5,5%), Челябинская область (146 тыс. шт.; +5,2%) и Новосибирская область (129,3 тыс. шт.; -0,9%). На перечисленные регионы приходится 34% от всего объема российского вторичного рынка.

Отметим, что падение данного рынка зафиксировано лишь в 11 из 30 представленных субъектов РФ. При этом в 5 регионах оно ниже 1%. Самое глубокое падение (в ТОП-30) отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе (-5,9%).

Что касается рыночного роста, то здесь эксперты отметили, что в половине регионов (15 из 30) он выше, чем в среднем по России (+1,7%). А самую лучшую динамику в прошлом году продемонстрировал вторичный рынок Оренбургской области (+7,8%).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

В ЯНВАРЕ – ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА