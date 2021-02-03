Рынок подержанных люксовых автомобилей в 2020 году вырос на 5%

Если покупки новых люксовых автомобилей в России падают, то на вторичном рынке в этом сегменте наблюдается рост. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка – 2020» (подробности и регистрация – здесь). Так, по данным агентства, в 2020 году объем российского рынка люксовых автомобилей с пробегом составил 2143 единицы. Это на 5% выше аналогичного результата за 2019 год.

Лидером здесь является британская марка Bentley, доля которой составляет 35% от общего объема, что эквивалентно 742 купленным б/у экземплярам. На втором месте, с небольшим отставанием, располагается модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (655 шт.). Замыкает тройку лидеров рынка подержанных роскошных машин бренд Maserati (303 шт.). Также в 2020 году россияне купили 222 автомобиля с пробегом марки Rolls-Royce, 95 – Lamborghini, 75 – Ferrari и 51 – Aston Martin.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», почти половина (47%) всех покупок люксовых машин с пробегом приходится на Москву (1008 шт.), еще 12% - на Подмосковье (263 шт.), около 10% - на Санкт-Петербург (205 шт.). Таким образом, суммарно на эти три субъекта РФ приходится около 70% от общего объема вторичного рынка в сегменте Luxury. Среди нестоличных субъектов РФ здесь первенствует Краснодарский край (100 шт.), а замыкает пятерку региональных лидеров Свердловская область (43 шт.).

Найти люксовые (и не только) автомобили с пробегом можно в салонах проверенных дилеров.