Рынок новых люксовых автомобилей в 2020 году упал на 15%

Россияне стали меньше покупать автомобилей сегмента Luxury. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка – 2020» (подробности и регистрация – здесь).

Так, по данным агентства, объем российского рынка новых люксовых автомобилей в 2020 году составил 1114 экземпляров. Это на 15% меньше, чем в 2019-м (1312 шт.). Эксперты также отмечают, что покупка машин в данном сегменте снизилась заметно сильнее, чем весь российский рынок (-8%).

Всего за прошлый год жители нашей страны приобрели 387 новых автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class (что составляет 35% рынка), 299 – Bentley, 199 – Rolls-Royce, 139 – Lamborghini, 52 – Maserati, 29 – Ferrari и 9 – Aston Martin. Отметим, что все они, за исключением Rolls-Royce, в 2020 году продемонстрировали отрицательную динамику.

Что касается географии, то более половины (56%) этих роскошных покупок традиционно пришлась на Москву, жители которой стали обладателями 628 люксовых машин. Практически одинаковые показатели в этом плане имеют Московская область и Санкт-Петербург (116 и 113 шт. соответственно).

Среди нестоличных регионов по числу купленных «люксов» лидирует Краснодарский край (51 шт.). В ТОП-5 регионов попадает и Свердловская область (17 шт.). Более десяти таких роскошных автомобилей было куплено в Татарстане (13 шт.) и Ростовской области (12 шт.). Еще в 57 субъектах РФ жители приобрели от 1 до 10 машин сегмента Luxury.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Mercedes-Benz