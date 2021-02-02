В России стартуют продажи обновленного кроссовера Infiniti QX50

Российские дилеры Infiniti начали продажи обновленного премиального кроссовера QX50. Стоимость новинки составляет от 3 млн 390 тыс. рублей до 4 млн 640 тыс. рублей, с учетом скидки по программе «трейд-ин», сообщает пресс-служба японской марки.

Внешне Infiniti QX50 не изменился, на обновленной модели лишь добавился новый вариант окраски кузова – коричневый металлик «Мокка миндаль». Кроме того, автомобиль получил совершенно новый дизайн брелока ключа зажигания.

Главным новшеством в салоне обновленного Infiniti QX50 стало появление новой информационно-развлекательной системы Infiniti InTouch с двумя дисплеями и встроенной поддержкой протоколов CarPlay & Android Auto. Новая мультимедия оснащена WXGA-дисплеем с высоким разрешением 1280x768 и улучшенной графикой. За быстродействие системы отвечает более мощный четырехъядерный процессор Arm Cortex-A9, а также увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти. Дополняют функционал системы современный Bluetooth-модуль версии 4.1 с новым программным обеспечением, усовершенствованное голосовое управление (распознает до 6000 команд вместо прежних 500) с функцией прогнозирования поиска текста, возможность выбирать «любимое» устройство для подключения, а также улучшенное отображение карт в навигации.

Также произошли изменения в комплектациях QX50. Оснащение базовой версии Pure дополнили камера заднего вида и задние датчики парковки. В гамме появилась исполнение Essential с удаленным запуском двигателя, трехзонным климат-контролем и возможностью дозаказать пакет ассистентов-движения ProAssist и ProActive.

Как и прежде, Infiniti QX50 уже в базовом исполнении оснащается системой интеллектуального полного привода, инновационным 2,0-литровым бензиновым двигателем VC-Turbo (мощность 249 л.с., разгон до 100 км/ч за 7,5 с), а также бесступенчатым вариатором с электронным управлением.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», к концу 2021 года компания Infiniti планирует начать продажи в России кроссовера QX60 нового поколения и нового купе-кроссовера QX55 – наследника модели Infiniti FX.

Какие еще модели Infiniti и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».