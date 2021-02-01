АВТОСТАТ проведет пресс-конференцию «Ключевые цифры авторынка - 2020»

На календаре февраль, и общие итоги года уже подведены. Однако всегда интересно прояснить детали и частности, которые формируют целостную картину. С этой целью 4 февраля 2021 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет онлайн пресс-конференцию «Ключевые цифры авторынка - 2020». В своей презентации директор агентства Сергей Целиков расскажет о тех показателях, которые обычно остаются в тени не попадают в общие сводки по рынку:

- Как сильно разнится соотношение рынка новых автомобилей к автомобилям с пробегом в Москве и в федеральных округах?

- Какова доля официальных дилеров на рынке автомобилей с пробегом в 2020 году? Как она изменилась по отношению к 2019 году? А доля трейд-ин?

- Какую долю занимают корпоративные продажи в общем объеме рынка и какова ее динамика? Как меняется соотношение продаж организациям и физлицам в зависимости от федерального округа?

- Как изменились дилерские сети в 2020 году? Какие марки увеличили, а какие, напротив, сократили количество своих дилеров в России?

- Какова емкость рынка и средневзвешенная цена нового автомобиля или автомобиля с пробегом, в массовом или премиальном сегменте, в Москве или на Дальнем Востоке? Как эти показатели изменились относительно 2019 года?

- Сколько моделей официально продавалось в России в 2020 году? Какие из них покинули рынок?

Всю самую достоверную информацию об автомобильном рынке в 2020 году можно узнать из онлайн-презентации Сергея Целикова, 4 февраля, в 15-00 (мск). После презентации вы можете лично задать вопрос спикеру в чате @autostat_questions_bot.

Хотите принять участие в пресс-конференции? Ссылка для бесплатной регистрации здесь.



С полным списком мероприятий АВТОСТАТ в 2021 году можно ознакомиться тут.