Онлайн пресс-конференция "Ключевые цифры авторынка 2020"
4 февраля, 15.00 (мск)
15.00 - 15.15 - презентация АВТОСТАТ, Сергей Целиков
15.15 - 15.45 - ответы на вопросы
Задать вопрос можно в чате телеграм: @autostat_questions_bot
Информация для СМИ
Презентация «Ключевые цифры авторынка 2020»:
- Рынок новых автомобилей в России (объём в 2020 году; динамика к 2019 году; доля массового сегмента; доля премиум)
- Рынок автомобилей с пробегом (объём в 2020 году; динамика к 2019 году; доля массового сегмента; доля премиум)
- Соотношение между рынком новых и автомобилей с пробегом (показатель в 2020 году; Москва; СПб; федеральные округа)
- Продажи автомобилей с пробегом через официальных дилеров (объём в 2020 году; динамика к 2019 году; доля от общего объёма продаж)
- Доля трейд-ин в продажах новых автомобилей (доля в 2020 году; динамика к 2019 году)
- Продажи автомобилей в кредит (объём в 2020 году; динамика к 2019 году; доля от общего объёма продаж)
- Покупка автомобилей юридическими лицами (объём в 2020 году; динамика к 2019 году; доля от общего объема рынка)
- Покупка автомобилей физическими лицами (объём в 2020 году; динамика к 2019 году; доля от общего объема рынка)
- Соотношение между покупками «физическими» и «юридическими» лицами (показатель в 2020 году; Москва+; СПб+; федеральные округа)
- Количество автодилеров на начало 2021 года (всего; динамика к 2019 году; «национальная» структура)
- Динамика числа автодилеров в России с 2015 года
- Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России (показатель в 2020 году; динамика к 2019 году; массовый сегмент; премиальный сегмент)
- Средневзвешенные цены новых автомобилей по регионам (Москва+; СПб+; федеральные округа)
- Ёмкость рынка новых легковых автомобилей (показатель в 2020 году; динамика к 2019 году; иномарки/отечественные; массовый/премиум)
- Ёмкость рынка новых легковых автомобилей по регионам (Москва+; СПб+; федеральные округа)
- Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом в России (показатель в 2020 году; динамика к 2019 году; массовый сегмент; премиальный сегмент)
- Средневзвешенные цены легковых автомобилей с пробегом по регионам (Москва+; СПб+; федеральные округа)
- Ёмкость рынка автомобилей с пробегом (показатель в 2020 году; динамика к 2019 году; иномарки/отечественные; массовый/премиум)
- Ёмкость рынка автомобилей с пробегом по регионам регионам (Москва+; СПб+; федеральные округа)
- Парк легковых автомобилей в России на 1 июля 2020 года (общее количество; средний возраст; обеспеченность; иномарки/отечественные)
- Парк электромобилей в России на 1 января 2021 года (+динамика за полгода; количество моделей; модель-лидер парка)
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