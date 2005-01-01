Ключевые цифры авторынка 2020 | АВТОСТАТ

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Ключевые цифры авторынка 2020

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Онлайн пресс-конференция "Ключевые цифры авторынка 2020"
4 февраля, 15.00 (мск)

15.00 - 15.15 - презентация АВТОСТАТ, Сергей Целиков
15.15 - 15.45 - ответы на вопросы    

Задать вопрос можно в чате телеграм: @autostat_questions_bot

Информация для СМИ

 

 

 

Смотреть эфир:

Презентация «Ключевые цифры авторынка 2020»:

  1. Рынок новых автомобилей в России (объём в 2020 году; динамика к 2019 году; доля массового сегмента; доля премиум) 
  2. Рынок автомобилей с пробегом (объём в 2020 году; динамика к 2019 году; доля массового сегмента; доля премиум) 
  3. Соотношение между рынком новых и автомобилей с пробегом (показатель в 2020 году; Москва; СПб; федеральные округа) 
  4. Продажи автомобилей с пробегом через официальных дилеров (объём в 2020 году; динамика к 2019 году; доля от общего объёма продаж)
  5. Доля трейд-ин в продажах новых автомобилей (доля в 2020 году; динамика к 2019 году)
  6. Продажи автомобилей в кредит (объём в 2020 году; динамика к 2019 году; доля от общего объёма продаж)
  7. Покупка автомобилей юридическими лицами (объём в 2020 году; динамика к 2019 году; доля от общего объема рынка)
  8. Покупка автомобилей физическими лицами (объём в 2020 году; динамика к 2019 году; доля от общего объема рынка) 
  9. Соотношение между покупками «физическими» и «юридическими» лицами (показатель в 2020 году; Москва+; СПб+; федеральные округа) 
  10. Количество автодилеров на начало 2021 года (всего; динамика к 2019 году; «национальная» структура)
  11. Динамика числа автодилеров в России с 2015 года 
  12. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России (показатель в 2020 году; динамика к 2019 году; массовый сегмент; премиальный сегмент)
  13. Средневзвешенные цены новых автомобилей по регионам (Москва+; СПб+; федеральные округа)
  14. Ёмкость рынка новых легковых автомобилей (показатель в 2020 году; динамика к 2019 году; иномарки/отечественные; массовый/премиум)
  15. Ёмкость рынка новых легковых автомобилей по регионам (Москва+; СПб+; федеральные округа)
  16. Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом в России (показатель в 2020 году; динамика к 2019 году; массовый сегмент; премиальный сегмент)
  17. Средневзвешенные цены легковых автомобилей с пробегом по регионам (Москва+; СПб+; федеральные округа)
  18. Ёмкость рынка автомобилей с пробегом (показатель в 2020 году; динамика к 2019 году; иномарки/отечественные; массовый/премиум)
  19. Ёмкость рынка автомобилей с пробегом по регионам регионам (Москва+; СПб+; федеральные округа)
  20. Парк легковых автомобилей в России на 1 июля 2020 года (общее количество; средний возраст; обеспеченность; иномарки/отечественные)
  21. Парк электромобилей в России на 1 января 2021 года (+динамика за полгода; количество моделей; модель-лидер парка)

Для регистрации на мероприятие,
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