PSA и FCA официально объединились в альянс Stellantis

Группа PSA и Fiat Chrysler Automobiles N.V. завершили сделку по слиянию в автоконцерн Stellantis. Он объединяет под своим крылом 14 автомобильных брендов: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall. А модельная линейка компании уже насчитывает 29 электромобилей, и еще 10 моделей должны появиться к концу года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый альянс Stellantis уже занимает уверенные позиции на рынках Европы, Северной Америки и Латинской Америки, а также имеет масштабный неосвоенный потенциал на таких важных рынках, как Китай, Африка, Ближний Восток и Индия. Наличие производственных площадок в 30 странах позволяет новой компании поставлять автомобили и услуги на более чем 130 рынков. Новая компания нацелена на ежегодный стабильный синергический эффект от слияния в размере более 5 млрд евро за счет эффективного использования увеличившихся масштабов деятельности, а также унификации платформ, модулей и систем.

Модели некоторых этих марок, а также других брендов, официально представленных на российском рынке, можно найти в автосалонах проверенных дилеров.