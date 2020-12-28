Обновленный Land Rover Discovery доступен для заказа в России

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на обновленный внедорожник Land Rover Discovery 21 модельного года, который поступит в продажу весной следующего года. Стоимость новинки составляет 5 млн 599 тыс. рублей за базовую комплектацию S до 6 млн 510 тыс. рублей в топовой версии R-Dynamic HSE, сообщает пресс-служба британской марки.

Land Rover Discovery 21 модельного года будет поставляться в Россию с одним из двух новых шестицилиндровых трехлитровых двигателей Ingenium – бензиновым P360, развивающим максимальную мощностью 360 л.с. с технологией мягкого гибрида (MHEV), и дизельным 249-сильным D250. Все модели, независимо от выбранной комплектации, имеют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, функцию Stop/Start и систему полного привода. Внедорожник с дизельным двигателем доступен со всеми шестью комплектациями, бензиновая модификация – с комплектациями SE, HSE, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE.

В базовую комплектацию S входят система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics, светодиодные головные фары с дневными ходовыми огнями, система стабилизации прицепа (TSA), функция стояночного обогрева, двухзонный климат-контроль, интеллектуальный ограничитель скорости и система распознавания дорожных знаков, система камер кругового обзора, система помощи водителю при форсировании бродов и затопленных дорог с датчиками глубины, дверь багажного отделения с электроприводом, мультимедийная система Pivi Pro и виртуальная приборная панель инструментов с 12,3-дюймовым TFT-дисплеем.

Комплектацию SE отличает от S наличие такого оборудования, как динамические указатели поворотов и светодиодные головные фары премиум-класса, 21-дюймовые легкосплавные колесные диски, панорамная крыша и регулировка рулевого колеса с электроприводом. Также на данной комплектации представлены система контроля «слепых» зон и помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении на другую полосу движения, а также система обнаружения приближающегося транспорта при движении задним ходом.

Комплектация HSE, в дополнением ко всему, включает матричные светодиодные фары со встроенными ходовыми огнями, 22-дюймовые легкосплавные колесные диски, сиденья второго ряда с электрической регулировкой наклона спинки и подогревом, а также сиденья третьего ряда с электрорегулировкой, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, систему бесконтактного открывания двери багажника от движения ногой и 700-ваттную аудиосистему Meridian Surround Sound System с 14 динамиками.

Версия R-Dynamic отличается металлическими накладками на порогах с надписью R-Dynamic, яркими задними фонарями со светодиодной окантовкой, передними противотуманными фарами, а также отделкой интерьера Shadow Aluminium и потолком в цвете Ebony.

Кроме этого, клиенты в зависимости от своих предпочтений имеют возможность приобрести такие опциональные пакеты как Driver Assist, Advanced Off-Road Capability, Blind Spot Assist, Family.

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