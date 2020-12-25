Рынок электромобилей с пробегом в ноябре вырос на 53%

В ноябре российский рынок новых электрокаров вырос почти в 2 раза, однако и на вторичном рынке в этом месяце ситуация с покупками складывалась довольно активно. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2020 года жители нашей страны приобрели 425 электромобилей с пробегом, что на 53% больше, чем в ноябре 2019-го.

Львиная доля (более 90%) предпочтений здесь пришлась на модель Nissan Leaf, перепродажи которой составили 385 автомобилей. Кроме этого, в ноябре россияне приобрели 15 подержанных электрокаров Tesla Model S, 10 - Mitsubishi i-MiEV, 6 – BMW i3, 3 – Tesla Model X, по 2 экземпляра Hyundai Ioniq, Jaguar I-Pace, Tesla Model 3.

Больше всего электромобилей с пробегом в ноябре покупали жители Иркутской области (43 шт.). Второе место в региональном рейтинге занимает Приморье (40 шт.), а замыкает тройку лидеров Краснодарский край (30 шт.). Среди субъектов РФ, где активно перепродавали транспортные средства на электротяге, стоит выделить еще Хабаровский край (25 шт.). Москва в этом списке – лишь на пятом месте, здесь было приобретено 22 таких машины.

По итогам 11 месяцев 2020 года вторичный рынок электромобилей в России тоже продемонстрировал существенный рост. Так, за этот период его объем составил 4,8 тыс. единиц, что на 60% больше, чем в январе – ноябре прошлого года.

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Фото: Drom.ru