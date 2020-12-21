Российский рынок новых электромобилей в ноябре вырос вдвое | АВТОСТАТ

Российский рынок новых электромобилей в ноябре вырос вдвое

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Российский рынок новых электромобилей в ноябре вырос вдвое

Аналитическая система RADAR
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в ноябре 2020 года жители России купили 55 новых электромобилей. Это на 96% или почти в два раза больше, чем в прошлогоднем ноябре (28 шт.). Таким образом, рынок новых электрокаров растет пятый месяц подряд (в июле он прибавил 17%, в августе – 62%, в сентябре – вырос в 4 раза, а в октябре – в 3 раза).

Как отмечают эксперты агентства, во многом своим существенным ростом сегмент электромобилей обязан новой модели – Audi e-tron. Более 30% рынка в ноябре пришлось именно на этот кроссовер. В количественном выражении это составляет 18 экземпляров.

Вторым по популярности в модельном рейтинге стал Nissan Leaf, приобретенный в количестве 11 штук. Всего на один экземпляр отстает от него Tesla Model 3 (10 шт.). Далее следуют: Tesla Model X (5 шт.), Jaguar I-Pace (4 шт.), Tesla Modal S (4 шт.), Tesla Model Y (2 шт.) и Hyundai Kona (1 шт.).

В региональной структуре рынка новых электромобилей более половины таких транспортных средств (53%) суммарно пришлось на Москву (11 шт.), Санкт-Петербург (9 шт.) и Московскую область (9 шт.). В Краснодарском крае было куплено 4 новых электрокара, а в Красноярском крае – 3. В 5 субъектах РФ местные жители купили по два электромобиля, а в 9 – по одному.

Отметим, что по итогам 11 месяцев 2020 года объем российского рынка новых электрокаров составил 510 экземпляров, что на 57% больше, чем в январе – ноябре прошлого года (325 шт.).

Некоторые модели электромобилей можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Moscow Tesla Club.

, источник: АВТОСТАТ

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