Обновленный Jaguar I-Pace доступен для заказа в России

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на обновленный электромобиль Jaguar I-Pace 2021 модельного года, который поступит в продажу весной следующего года. Стоимость новинки составляет от 6 млн 347 тыс. рублей, сообщает пресс-служба британской марки.

Полностью электрический кроссовер Jaguar I-Pace 2021 модельного года имеет автоматическую коробку передач и полноприводную систему с двумя электромоторами, расположенными на каждой оси, которые в совокупности вырабатывают максимальную мощность 400 л.с. и создают максимальный крутящий момент 696 Нм. Также на электромобиле установлена литий-ионная батарея емкостью 90 кВт/ч, позволяющая проезжать без подзарядки до 470 км (по циклу WLTP). Гарантийный срок, распространяющийся на батарею, составляет 8 лет или 160 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

В базовую комплектацию S входят система JaguarDrive Control с четырьмя режимами движения, которые могут быть выбраны водителем вручную, система адаптации к дорожному покрытию Jaguar (ASPC), электропривод двери багажника, интеллектуальный ограничитель скорости и система распознавания дорожных знаков, двухзонный климат-контроль, 400-ваттная аудиосистема Meridian Sound System, а также мультимедийная система Pivi Pro.

Комплектация SE (от 6 млн 665 тыс. руб.) дополнена светодиодными головными фарами премиум-класса со встроенными дневными ходовыми огнями, функцией запоминания настроек наружных зеркал, спортивными сиденьями Ebony, лицевая часть которых обтянута кожей Grained, системой контроля «слепых» зон и помощи в предотвращении дорожных инцидентов при смене полосы движения, а также системой сканирования пространства для безопасного выхода пассажиров заднего ряда.

Комплектация HSE (от 7 млн 234 тыс. руб.), помимо перечисленных опций, предлагается с матричными светодиодными фарами со встроенными дневными ходовыми огнями, 20-дюймовыми колесными дисками Style с отделкой Diamond Turned, адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go, системой бесконтактного открывания двери багажника от движения ногой, спортивными сиденьями Ebony, лицевая часть которых обтянута кожей Windsor, 750-ваттной аудиосистемой Meridian 3D Surround Sound, проекционным дисплеем на лобовое стекло и рядом других дополнений.

Кроме того, клиенты имеют возможность приобрести опциональные пакеты, такие как Drive Assist, или отделку интерьера текстилем класса премиум.

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