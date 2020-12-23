Новый Audi A3 получил гибридную версию

Компания Audi представила спортивную версию хэтчбека A3 нового поколения, который получил 245-сильную гибридную установку с возможностью подзарядки батарей от электросети.

Как пишет портал Autonews.ru, силовая установка Audi A3 Sportback 45 TFSI e создана на базе 1,4-литровой бензиновой «турбочетверки», работающий вместе с электрическим двигателем, который питается от аккумуляторов на 13 киловатт-часов. Электромотор интегрирован в 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

Хэтчбек способен ускоряться с места до «сотни» за 6,8 сек., а его максимальная скорость составляет 232 км/ч. Исключительно на электрической тяге автомобиль может проехать примерно 60 км. Полностью подзарядить батареи при помощи обычной домашней розетки можно приблизительно за 5 часов.

В стандартное оснащение новинки входят светодиодные матричные фары, тонированные окна, двухзонный климат-контроль, спортивные сиденья и система выбора режимов езды Audi drive select, при помощи которой можно менять настройки силового агрегата, трансмиссии и рулевого управления. В Германии цены на автомобиль стартуют с отметки 40,4 тыс. евро (3,6 млн рублей).

До России хэтчбеки и седаны Audi A3 нового поколения доберутся в первом квартале 2021 года. На отечественном рынке модель будет доступна с 1,4-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 л.с., а также с 2,0-литровым наддувным агрегатом, выдающим 190 л.с.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Audi