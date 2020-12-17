За первую половину декабря у 14 марок изменились цены на автомобили | АВТОСТАТ

За первую половину декабря у 14 марок изменились цены на автомобили

314 0

За первую половину декабря у 14 марок изменились цены на автомобили

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Обычно под конец уходящего года автопроизводители стараются удержать цены на свою продукцию, откладывая их повышение на начало следующего года и предлагая покупателям новогодние скидки. Но только не в этом году. Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе соответствующего мониторинга, в первой половине декабря 2020 года сразу 14 брендов подняли стоимость своих автомобилей. Для сравнения, в 2019-м за тот же период таких было только 4. 

Из крупных игроков рынка отметим две ведущие корейские марки – KIA и Hyundai, которые обновили прайс-листы для большей части модельной линейки. Так, 14 из 17 моделей KIA получили прибавку в 0,7 – 4,8%, а 6 из 9 моделей Hyundai стали дороже на 0,8 – 2,4%.  

Кроме того, подорожал весь модельный ряд у Honda (на 0,8 – 1,4%), Opel (на 1,9 – 3,5%), Subaru (на 1,4 – 3,0%) и Volkswagen (на 0,8 – 3,5%). Выросли цены на большинство моделей Mazda (на 0,8 – 1,0%), Peugeot (на 2,2 – 3,6%) и Suzuki (на 1,0 – 1,5%). Китайская Chery и чешская Skoda ограничились повышением цен на отдельные модели (на 0,8 – 0,9% и 0,9 – 1,8% соответственно).

В премиальном сегменте масштабные ценовые изменения произошли у Mercedes-Benz – 15 из 17 его моделей подорожали на 3,7 – 5,9%. Отметим также японский бренд Infiniti, который поднял стоимость двух кроссоверов на 1,2 – 2,6%.

Единственной маркой, у которой в этот период эксперты отметили разнонаправленное изменение цен, стала Toyota. Одна из комплектаций седана Corolla стала доступнее на 2,6%, при этом большинство других моделей получили прибавку в 0,9 – 4,1%.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 16 декабря 2020 года.

Фото: Perfectstock

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно