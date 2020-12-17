За первую половину декабря у 14 марок изменились цены на автомобили

Обычно под конец уходящего года автопроизводители стараются удержать цены на свою продукцию, откладывая их повышение на начало следующего года и предлагая покупателям новогодние скидки. Но только не в этом году. Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе соответствующего мониторинга, в первой половине декабря 2020 года сразу 14 брендов подняли стоимость своих автомобилей. Для сравнения, в 2019-м за тот же период таких было только 4.

Из крупных игроков рынка отметим две ведущие корейские марки – KIA и Hyundai, которые обновили прайс-листы для большей части модельной линейки. Так, 14 из 17 моделей KIA получили прибавку в 0,7 – 4,8%, а 6 из 9 моделей Hyundai стали дороже на 0,8 – 2,4%.

Кроме того, подорожал весь модельный ряд у Honda (на 0,8 – 1,4%), Opel (на 1,9 – 3,5%), Subaru (на 1,4 – 3,0%) и Volkswagen (на 0,8 – 3,5%). Выросли цены на большинство моделей Mazda (на 0,8 – 1,0%), Peugeot (на 2,2 – 3,6%) и Suzuki (на 1,0 – 1,5%). Китайская Chery и чешская Skoda ограничились повышением цен на отдельные модели (на 0,8 – 0,9% и 0,9 – 1,8% соответственно).

В премиальном сегменте масштабные ценовые изменения произошли у Mercedes-Benz – 15 из 17 его моделей подорожали на 3,7 – 5,9%. Отметим также японский бренд Infiniti, который поднял стоимость двух кроссоверов на 1,2 – 2,6%.

Единственной маркой, у которой в этот период эксперты отметили разнонаправленное изменение цен, стала Toyota. Одна из комплектаций седана Corolla стала доступнее на 2,6%, при этом большинство других моделей получили прибавку в 0,9 – 4,1%.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 16 декабря 2020 года.

Фото: Perfectstock