В первой половине декабря изменения цен произошли у 4 брендов

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают отслеживать изменения цен на новые автомобили, официально представленные на российском рынке. По результатам этого мониторинга в первой половине декабря* было зафиксировано изменение стоимости у моделей четырех брендов.

Так, японский кроссовер Nissan X-Trail в своей максимальной комплектации стал дороже на 11 тыс. руб. У другого автопроизводителя из Японии прибавку получили сразу три модели – все комплектации седана Mazda6 и кроссоверов Mazda CX-5 и CX-9 подорожали на 10 – 38 тыс. руб.

Европейские марки также обновили прайс-листы на свою продукцию. Например, стоимость многих комплектаций Volkswagen Tiguan увеличилась на 30 – 70 тыс. руб., а большинство версий Skoda Kodiaq, Superb и Superb Combi выросли в цене на 2 – 49 тыс. руб.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 15 декабря 2019 года