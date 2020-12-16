Рынок новых грузовых автомобилей в ноябре снизился на 5%

Объем рынка новых грузовиков в России в ноябре 2020 года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,9 тыс. экземпляров. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что снижение рынка продолжается второй месяц подряд, при этом темпы его замедлились – 5% в ноябре против 9% в октябре.

Лидером этого рынка остается отечественный бренд KAMAZ, на долю которого приходится 36% от всех купленных новых грузовиков. В количественном выражении это составляет 2,5 тыс. единиц. Лучшей иностранной маркой стала шведская Scania, занявшая вторую строчку рейтинга с результатом 691 автомобиль. Третьим стал российский бренд – GAZ, тираж которого составил 498 единиц. Впервые за последние 8 месяцев на четвертое место поднялся российский Ural (421 шт.), обойдя при этом шведскую Volvo (405 шт.).

Всего, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2020 года в России было куплено 65,4 тыс. новых грузовиков. Это на 7% ниже результата годичной давности. Подробности – здесь.

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Фото: КАМАЗ