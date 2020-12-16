Рынок новых грузовых автомобилей в ноябре: ТОП-10 марок и моделей

16 декабря 2020 года
Рынок новых грузовых автомобилей в ноябре 2020 года сократился на 4,9% по сравнению с ноябрем прошлого года. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его объем в этот период составил 6,9 тыс. единиц.
Львиная доля этого рынка (36%) по-прежнему принадлежит российскому KAMAZ. В ноябре эти грузовики разошлись тиражом в 2,5 тыс. экземпляров, что на 4,1% превышает показатель прошлого года.
Самой популярной иномаркой на этом рынке вновь стала шведская Scania (691 шт.; +23,6%), следом за которой идет отечественный GAZ (498 шт.; -36,3%). На четвертую строчку рейтинга впервые за последние 8 месяцев поднялся еще один российский бренд, Ural, с результатом 421 купленный грузовик и рекордным рыночным ростом (+41,8%). Замыкает пятерку лидеров Volvo (405 шт.; -18,2%).
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что 5 из 10 брендов по итогам ноября находятся «в минусе». При этом у всех пятерых отрицательная динамика превышает 10%, а максимальное падение зафиксировано у GAZ (-36,3%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В НОЯБРЕ 2020 г. (шт.)
Самым покупаемым грузовиком в ноябре стал КАМАZ 5490, тираж которого составил 830 экземпляров. Это в 2,3 раза превышает прошлогодний показатель за тот же месяц и является самым большим рыночным ростом в ТОП-10. Следом, с почти равными показателями, идут KAMAZ 43118 (408 шт.; -34,6%), SCANIA R (407 шт.; +24,8%) и GAZ Gazon Next (405 шт.; -27,7%). Замыкает первую пятерку KAMAZ 65115 (363 шт.; -11,7%).
Большинство моделей-лидеров ноября (6 из 10) показывают падение рынка, и самое сильное оно – у российского KAMAZ 43118 (-34,6%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В НОЯБРЕ 2020 г. (шт.)
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 11 месяцев 2020 года рынок новых грузовых автомобилей в нашей стране все еще находится «в минусе». Его объем за этот период составил 65,4 тыс. единиц, что на 7,1% меньше, чем в январе – ноябре прошлого года.
Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.
* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.
Фото: КАМАЗ