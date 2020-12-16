Рынок новых грузовых автомобилей в ноябре: ТОП-10 марок и моделей

16 декабря 2020 года

Рынок новых грузовых автомобилей в ноябре 2020 года сократился на 4,9% по сравнению с ноябрем прошлого года. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его объем в этот период составил 6,9 тыс. единиц.

Львиная доля этого рынка (36%) по-прежнему принадлежит российскому KAMAZ. В ноябре эти грузовики разошлись тиражом в 2,5 тыс. экземпляров, что на 4,1% превышает показатель прошлого года.

Самой популярной иномаркой на этом рынке вновь стала шведская Scania (691 шт.; +23,6%), следом за которой идет отечественный GAZ (498 шт.; -36,3%). На четвертую строчку рейтинга впервые за последние 8 месяцев поднялся еще один российский бренд, Ural, с результатом 421 купленный грузовик и рекордным рыночным ростом (+41,8%). Замыкает пятерку лидеров Volvo (405 шт.; -18,2%).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что 5 из 10 брендов по итогам ноября находятся «в минусе». При этом у всех пятерых отрицательная динамика превышает 10%, а максимальное падение зафиксировано у GAZ (-36,3%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В НОЯБРЕ 2020 г. (шт.)