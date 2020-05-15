Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники

9.1. Динамика рынка новых самосвалов 9.2. Марочная и модельная структура рынка новых самосвалов 9.3. Региональная структура рынка новых самосвалов 9.4. Структура рынка новых самосвалов по: – типу кузова – полной массе – объёму двигателя – колёсной формуле 9.5. Крупные производители надстроек самосвалов 9.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) самосвалов 10.1. Динамика рынка новых седельных тягачей 10.2. Марочная и модельная структура рынка новых седельных тягачей 10.3. Региональная структура рынка новых седельных тягачей 10.4. Структура рынка новых седельных тягачей по: – типу кузова – полной массе – объёму двигателя – колёсной формуле 10.5. Крупные производители надстроек седельных тягачей 10.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) седельных тягачей 11.1. Динамика рынка новой строительной техники 11.2. Марочная и модельная структура рынка новой строительной техники 11.3. Региональная структура рынка новой строительной техники 11.4. Структура рынка новой строительной техники по: – типу кузова – полной массе – объёму двигателя – колёсной формуле 11.5. Крупные производители надстроек строительной техники 11.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) строительной техники 12.1. Динамика рынка новой техники для добывающих отраслей 12.2. Марочная и модельная структура рынка новой техники для добывающих отраслей 12.3. Региональная структура рынка новой техники для добывающих отраслей 12.4. Структура рынка новой техники для добывающих отраслей по: – типу кузова – полной массе – объёму двигателя – колёсной формуле 12.5. Крупные производители надстроек техники для добывающих отраслей 12.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) техники для добывающих отраслей 13.1. Динамика рынка новой техники специализированных служб 13.2. Марочная и модельная структура рынка новой техники специализированных служб 13.3. Региональная структура рынка новой техники специализированных служб 13.4. Структура рынка новой техники специализированных служб по: – типу кузова – полной массе – объёму двигателя – колёсной формуле 13.5. Крупные производители надстроек техники специализированных служб 13.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) техники специализированных служб 14.1. Динамика рынка новых фургонов 14.2. Марочная и модельная структура рынка новых фургонов 14.3. Региональная структура рынка новых фургонов 14.4. Структура рынка новых фургонов по: – типу кузова – полной массе – объёму двигателя – колёсной формуле 14.5. Крупные производители надстроек фургонов 14.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) фургонов

1. Макроэкономические показатели (ВВП, цены на нефть, курс рубля) 2.1. Динамика и структура рынка новых грузовых автомобилей и спецтехники (общая) 2.2. Марочная и модельная структура рынка новых грузовых автомобилей и спецтехники (общая) 2.3. Региональная структура рынка новых грузовых автомобилей и спецтехники (общая) 2.4. Прогноз рынка новых грузовых автомобилей и спецтехники (общий) 3.1. Динамика рынка новых автокранов, подъёмников 3.2. Марочная и модельная структура рынка новых автокранов, подъёмников 3.3. Региональная структура рынка новых автокранов, подъёмников 3.4. Структура рынка новых автокранов, подъёмников по: – типу кузова – полной массе – объёму двигателя – колёсной формуле 3.5. Крупные производители автокранов, подъёмников 3.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) автокранов, подъёмников 4.1. Динамика рынка новых автоцистерн 4.2. Марочная и модельная структура рынка новых автоцистерн 4.3. Региональная структура рынка новых автоцистерн 4.4. Структура рынка новых автоцистерн по: – типу кузова – полной массе – объёму двигателя – колёсной формуле 4.5. Крупные производители автоцистерн 4.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) автоцистерн 5.1. Динамика рынка новой бортовой техники 5.2. Марочная и модельная структура рынка новой бортовой техники 5.3. Региональная структура рынка новой бортовой техники 5.4. Структура рынка новой бортовой техники по: – типу кузова – полной массе – объёму двигателя – колёсной формуле 5.5. Крупные производители надстроек бортовой техники 5.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) бортовой техники 6.1. Динамика рынка новых вахтовых автобусов 6.2. Марочная и модельная структура рынка новых вахтовых автобусов 6.3. Региональная структура рынка новых вахтовых автобусов 6.4. Структура рынка новых вахтовых автобусов по: – полной массе – объёму двигателя – колёсной формуле 6.5. Крупные производители вахтовых автобусов 6.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) вахтовых автобусов 7.1. Динамика рынка новой коммунальной техники 7.2. Марочная и модельная структура рынка новой коммунальной техники 7.3. Региональная структура рынка новой коммунальной техники 7.4. Структура рынка новой коммунальной техники по: – типу кузова – полной массе – объёму двигателя – колёсной формуле 7.5. Крупные производители надстроек коммунальной техники 7.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) коммунальной техники 8.1. Динамика рынка новых платформ 8.2. Марочная и модельная структура рынка новых платформ 8.3. Региональная структура рынка новых платформ 8.4. Структура рынка новых платформ по: – типу кузова – полной массе – объёму двигателя – колёсной формуле 8.5. Крупные производители надстроек платформ 8.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) платформ

В новом маркетинговом отчёте «Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники» представлены итоги продаж среднетоннажных и крупнотоннажных грузовых автомобилей и спецтехники в 2017-2019 годах.

Мы рассматриваем все категории грузовых автомобилей (автоцистерны, бортовую технику, платформы, коммунальную технику, самосвалы, строительную технику, седельные тягачи, фургоны и др.) и подробно разбираем каждый сегмент по типу кузова (топливозаправщик, цистерна для перевозки газа, бортовой с КМУ, автоэвакуатор, мультилифт, ассенизатор (илосос), автобетононасос, рефрижератор и т.п.), что позволяет спрогнозировать потребности рынка в грузовиках с теми или иными кузовными надстройками.

Подготовленные структуры продаж по маркам, моделям и регионам помогут выявить рыночные предпочтения и региональный спрос.

Все категории грузовых автомобилей также разобраны по полной массе, объему двигателя, колесной формуле, что даёт представление о заинтересованности рынка в определённых по своим техническим характеристикам транспортных средствах.

Дополнительно в каждой категории представлены топы крупных российских производителей надстроек и крупнейших покупателей из числа юридических лиц.

Маркетинговый отчет «Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и данные государственных органов статистики. Вся информация, представленная в отчете, собрана в таблицы, проиллюстрирована графиками и диаграммами.