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Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники

Дата выхода: 15.05.20
Формат: MS Excel (xlsx)
49 900 руб.
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В новом маркетинговом отчёте «Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники» представлены итоги продаж среднетоннажных и крупнотоннажных грузовых автомобилей и спецтехники в 2017-2019 годах.

Мы рассматриваем все категории грузовых автомобилей (автоцистерны, бортовую технику, платформы, коммунальную технику, самосвалы, строительную технику, седельные тягачи, фургоны и др.) и подробно разбираем каждый сегмент по типу кузова (топливозаправщик, цистерна для перевозки газа, бортовой с КМУ, автоэвакуатор, мультилифт, ассенизатор (илосос), автобетононасос, рефрижератор и т.п.), что позволяет спрогнозировать потребности рынка в грузовиках с теми или иными кузовными надстройками.

Подготовленные структуры продаж по маркам, моделям и регионам помогут выявить рыночные предпочтения и региональный спрос.

Все категории грузовых автомобилей также разобраны по полной массе, объему двигателя, колесной формуле, что даёт представление о заинтересованности рынка в определённых по своим техническим характеристикам транспортных средствах.

Дополнительно в каждой категории представлены топы крупных российских производителей надстроек и крупнейших покупателей из числа юридических лиц.

Маркетинговый отчет «Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и данные государственных органов статистики. Вся информация, представленная в отчете, собрана в таблицы, проиллюстрирована графиками и диаграммами.

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