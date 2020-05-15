Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники

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1. Макроэкономические показатели (ВВП, цены на нефть, курс рубля)
2.1. Динамика и структура рынка новых грузовых автомобилей и спецтехники (общая)
2.2. Марочная и модельная структура рынка новых грузовых автомобилей и спецтехники (общая)
2.3. Региональная структура рынка новых грузовых автомобилей и спецтехники (общая)
2.4. Прогноз рынка новых грузовых автомобилей и спецтехники (общий)
3.1. Динамика рынка новых автокранов, подъёмников
3.2. Марочная и модельная структура рынка новых автокранов, подъёмников
3.3. Региональная структура рынка новых автокранов, подъёмников
3.4. Структура рынка новых автокранов, подъёмников по:
– типу кузова
– полной массе
– объёму двигателя
– колёсной формуле
3.5. Крупные производители автокранов, подъёмников
3.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) автокранов, подъёмников
4.1. Динамика рынка новых автоцистерн
4.2. Марочная и модельная структура рынка новых автоцистерн
4.3. Региональная структура рынка новых автоцистерн
4.4. Структура рынка новых автоцистерн по:
– типу кузова
– полной массе
– объёму двигателя
– колёсной формуле
4.5. Крупные производители автоцистерн
4.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) автоцистерн
5.1. Динамика рынка новой бортовой техники
5.2. Марочная и модельная структура рынка новой бортовой техники
5.3. Региональная структура рынка новой бортовой техники
5.4. Структура рынка новой бортовой техники по:
– типу кузова
– полной массе
– объёму двигателя
– колёсной формуле
5.5. Крупные производители надстроек бортовой техники
5.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) бортовой техники
6.1. Динамика рынка новых вахтовых автобусов
6.2. Марочная и модельная структура рынка новых вахтовых автобусов
6.3. Региональная структура рынка новых вахтовых автобусов
6.4. Структура рынка новых вахтовых автобусов по:
– полной массе
– объёму двигателя
– колёсной формуле
6.5. Крупные производители вахтовых автобусов
6.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) вахтовых автобусов
7.1. Динамика рынка новой коммунальной техники
7.2. Марочная и модельная структура рынка новой коммунальной техники
7.3. Региональная структура рынка новой коммунальной техники
7.4. Структура рынка новой коммунальной техники по:
– типу кузова
– полной массе
– объёму двигателя
– колёсной формуле
7.5. Крупные производители надстроек коммунальной техники
7.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) коммунальной техники
8.1. Динамика рынка новых платформ
8.2. Марочная и модельная структура рынка новых платформ
8.3. Региональная структура рынка новых платформ
8.4. Структура рынка новых платформ по:
– типу кузова
– полной массе
– объёму двигателя
– колёсной формуле
8.5. Крупные производители надстроек платформ
8.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) платформ
9.1. Динамика рынка новых самосвалов
9.2. Марочная и модельная структура рынка новых самосвалов
9.3. Региональная структура рынка новых самосвалов
9.4. Структура рынка новых самосвалов по:
– типу кузова
– полной массе
– объёму двигателя
– колёсной формуле
9.5. Крупные производители надстроек самосвалов
9.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) самосвалов
10.1. Динамика рынка новых седельных тягачей
10.2. Марочная и модельная структура рынка новых седельных тягачей
10.3. Региональная структура рынка новых седельных тягачей
10.4. Структура рынка новых седельных тягачей по:
– типу кузова
– полной массе
– объёму двигателя
– колёсной формуле
10.5. Крупные производители надстроек седельных тягачей
10.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) седельных тягачей
11.1. Динамика рынка новой строительной техники
11.2. Марочная и модельная структура рынка новой строительной техники
11.3. Региональная структура рынка новой строительной техники
11.4. Структура рынка новой строительной техники по:
– типу кузова
– полной массе
– объёму двигателя
– колёсной формуле
11.5. Крупные производители надстроек строительной техники
11.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) строительной техники
12.1. Динамика рынка новой техники для добывающих отраслей
12.2. Марочная и модельная структура рынка новой техники для добывающих отраслей
12.3. Региональная структура рынка новой техники для добывающих отраслей
12.4. Структура рынка новой техники для добывающих отраслей по:
– типу кузова
– полной массе
– объёму двигателя
– колёсной формуле
12.5. Крупные производители надстроек техники для добывающих отраслей
12.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) техники для добывающих отраслей
13.1. Динамика рынка новой техники специализированных служб
13.2. Марочная и модельная структура рынка новой техники специализированных служб
13.3. Региональная структура рынка новой техники специализированных служб
13.4. Структура рынка новой техники специализированных служб по:
– типу кузова
– полной массе
– объёму двигателя
– колёсной формуле
13.5. Крупные производители надстроек техники специализированных служб
13.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) техники специализированных служб
14.1. Динамика рынка новых фургонов
14.2. Марочная и модельная структура рынка новых фургонов
14.3. Региональная структура рынка новых фургонов
14.4. Структура рынка новых фургонов по:
– типу кузова
– полной массе
– объёму двигателя
– колёсной формуле
14.5. Крупные производители надстроек фургонов
14.6. Крупнейшие покупатели (ЮЛ) фургонов
В новом маркетинговом отчёте «Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники» представлены итоги продаж среднетоннажных и крупнотоннажных грузовых автомобилей и спецтехники в 2017-2019 годах.
Мы рассматриваем все категории грузовых автомобилей (автоцистерны, бортовую технику, платформы, коммунальную технику, самосвалы, строительную технику, седельные тягачи, фургоны и др.) и подробно разбираем каждый сегмент по типу кузова (топливозаправщик, цистерна для перевозки газа, бортовой с КМУ, автоэвакуатор, мультилифт, ассенизатор (илосос), автобетононасос, рефрижератор и т.п.), что позволяет спрогнозировать потребности рынка в грузовиках с теми или иными кузовными надстройками.
Подготовленные структуры продаж по маркам, моделям и регионам помогут выявить рыночные предпочтения и региональный спрос.
Все категории грузовых автомобилей также разобраны по полной массе, объему двигателя, колесной формуле, что даёт представление о заинтересованности рынка в определённых по своим техническим характеристикам транспортных средствах.
Дополнительно в каждой категории представлены топы крупных российских производителей надстроек и крупнейших покупателей из числа юридических лиц.
Маркетинговый отчет «Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и данные государственных органов статистики. Вся информация, представленная в отчете, собрана в таблицы, проиллюстрирована графиками и диаграммами.