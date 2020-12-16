В ноябре рынок новых LCV усилил падение

Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2020 года составил 9,3 тыс. экземпляров. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 2% меньше, чем год назад. Таким образом, можно сказать, что по сравнению с октябрем (-1%) падение рынка LCV немного усилилось.

Лидерство здесь по-прежнему удерживает отечественная модель GAZ Gazelle NEXT, на которую приходится более 23% рынка. В количественном выражении это составляет 2,2 тыс. единиц. Самой популярной иномаркой на этом рынке стал Ford Transit с результатом 1,3 тыс. купленных экземпляров. Замыкает тройку лидеров фургон LADA Largus VU, объем покупок которого превысил 1,2 тыс. штук. Объемы рынка остальных моделей не дотягивают до отметки в тысячу машин.

Всего же за 11 месяцев 2020 года в России было куплено 91,3 тыс. новых легких коммерческих машин, что на 8% меньше, чем в январе – ноябре прошлого года. Подробности – здесь.

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Фото: ГАЗ