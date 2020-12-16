Рынок новых LCV в ноябре: ТОП-10 марок и моделей

16 декабря 2020 года

В ноябре 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,3 тыс. единиц, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ». Это на 1,8% меньше, чем год назад.

Лидерство здесь по-прежнему удерживает отечественный бренд GAZ, рыночный показатель которого в прошлом месяце сократился на 10,2% до 3,9 тыс. единиц. Тем не менее, его доля превышает 42% от общего объема рынка легкой коммерческой техники в нашей стране. Следом за ним идет еще одна российская марка – LADA (1 373 шт.), которая в ноябре показала рекордный рост в ТОП-10 – плюс 67%. Лучшей иномаркой на рынке LCV остается американский Ford (1 301 шт.; +21,1%), занимающий третью строчку рейтинга. Отметим также российский УАЗ, продукция которого в прошлом месяце разошлась тиражом более тысячи экземпляров (1 155 шт.; -20,3%). Остальные марки не дотягивают до отметки в 400 купленных автомобилей.

Эксперты отмечают, что у шести из десяти представленных марок в ноябре отмечен рыночный рост, а из четырех оставшихся самое сильное падение зафиксировано у Hyundai (-59,7%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В НОЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)