Рынок новых LCV в ноябре: ТОП-10 марок и моделей

16 декабря 2020 года
В ноябре 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,3 тыс. единиц, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ». Это на 1,8% меньше, чем год назад.
Лидерство здесь по-прежнему удерживает отечественный бренд GAZ, рыночный показатель которого в прошлом месяце сократился на 10,2% до 3,9 тыс. единиц. Тем не менее, его доля превышает 42% от общего объема рынка легкой коммерческой техники в нашей стране. Следом за ним идет еще одна российская марка – LADA (1 373 шт.), которая в ноябре показала рекордный рост в ТОП-10 – плюс 67%. Лучшей иномаркой на рынке LCV остается американский Ford (1 301 шт.; +21,1%), занимающий третью строчку рейтинга. Отметим также российский УАЗ, продукция которого в прошлом месяце разошлась тиражом более тысячи экземпляров (1 155 шт.; -20,3%). Остальные марки не дотягивают до отметки в 400 купленных автомобилей.
Эксперты отмечают, что у шести из десяти представленных марок в ноябре отмечен рыночный рост, а из четырех оставшихся самое сильное падение зафиксировано у Hyundai (-59,7%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В НОЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)
Бестселлером среди моделей на рынке новых LCV остается GAZ Gazelle Next, на долю которой в ноябре пришлось 23% от всего объема. В количественном выражении это составляет 2,2 тыс. единиц, что на 18,5% меньше, чем в ноябре 2019 года. Самой популярной иномаркой на этом рынке стал Ford Transit (1 301 шт.; +23,3%), а третье место занял отечественный фургон LADA Largus VU (1 224 шт.) с максимальным ростом рынка в ТОП-10 – плюс 76,6%.
У четырех моделей из первой десятки в ноябре отмечалась отрицательная динамика, а самый сильный спад рынка произошел у Volkswagen Caravelle (-40,9%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В НОЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)
Всего же по итогам 11 месяцев рынок новых легких коммерческих автомобилей в России пока показывает падение. Так, в январе – ноябре его объем составил 91,3 тыс. единиц, что на 7,5% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года.
Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.
* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях (учитываются в статистике по марке LADA).
Фото: ГАЗ