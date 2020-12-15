Кроссовер Audi Q3 впервые стал гибридом

Компания Audi представила заряжаемую гибридную модификацию кроссовера Q3. Новинка со сложносоставным индексом Q3 45 TFSI e предусмотрена как для стандартного кроссовера, так и для купеобразного варианта Sportback. А технически такие машины унифицированы с другими гибридами на платформе MQB, пишет издание «Авторевю».

Новый Audi Q3 45 TFSI e оснащен бензиновой турбочетверкой 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм) и встроенным в 6-ступенчатый «робот» S tronic электромотором (116 л.с., 330 Нм). Пиковая отдача системы – 245 л.с. и 400 Нм. Привод – только на передние колеса. До «сотни» кроссовер разгоняется за 7,3 с, максимальная скорость – 209 км/ч, а в электрическом режиме он может передвигаться со скоростью до 140 км/ч.

Тяговая батарея емкостью 13 кВт/ч установлена под задним диваном и имеет жидкостное охлаждение. А сопутствующее электрооборудование расположено под полом багажника и уменьшило его объем с 530 до 380 литров. Дальность хода на электротяге – 50 км по циклу WLTP. Силовая установка может работать в нескольких режимах: например, можно сохранить уровень заряда аккумулятора (перед въездом в «зеленую зону» города) или дополнительно подзарядить батарею прямо во время движения при помощи рекуперации.

В остальном Audi Q3 45 TFSI e практически ничем не отличается от версий с другими моторами. Опознать гибридную модификацию можно по дополнительному лючку зарядного разъема в переднем крыле, а на виртуальной панели приборов вместо тахометра появилась шкала энергообмена, на которую также выводятся уровень заряда батареи, дальность хода и выбранный режим работы силовой установки.

Продажи гибридных Audi Q3 на европейском рынке начнутся весной, цены пока не объявлены. В Россию такие машины поставлять не будут.

Зато можно посмотреть и сравнить цены на другие модели Audi, официально представленные в России. Поможет в этом каталог «Цена Авто».

Фото: Audi