Hyundai i30 N вернется в Россию в рестайлинговой версии

«Горячий» хэтчбек Hyundai i30 N больше не продают в России – квота автомобилей, выделенная для нашего рынка, закончилась, и машин у дилеров уже не осталось. Об этом порталу Wroom.ru сообщили в представительстве корейской марки, добавив, что в 2021 году компания планирует вернуть модель в Россию, причем уже в рестайлинговом варианте. После ухода модели Hyundai i30 N единственным «горячим» хэтчбеком, официально представленным на российском рынке, остался Mercedes-AMG A-класса.

Напомним, Hyundai i30 N продавался в дилерских центрах шести городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани и Краснодаре. На российском рынке модель предлагалась в двух комплектациях: i30 N Sport и i30 N Ultimate стоимостью 2 млн 200 тыс. рублей и 2 млн 350 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре 2020-го компания Hyundai представила i30 N, который обновился вслед за остальным семейством i30. Стандартный Hyundai i30 N комплектуется прежним 2,0-литровым турбомотором, который выдает 250 л.с. и 353 Нм крутящего момента и сочетается только с механической коробкой передач. Зато для версии Performance мощность двигателя увеличили с 275 до 280 л.с., крутящий момент вырос с 353 до 392 Нм. Кроме того, мотор теперь работать в тандеме с «роботом» N DCT. i30 N Performance доступен с электронноуправляемой блокировкой дифференциала, выпускной системой с регулируемой заслонкой, 19-дюймовыми коваными дисками (у обычного i30 N – легкосплавные 18-дюймовые) и покрышками Pirelli P Zero. Диаметр передних тормозов вырос до 360 мм, а в салоне установлены новые спортивные кресла: их вес снизился на 2,2 кг.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai