Acura представила кроссовер MDX нового поколения

Компания Acura, которая является люксовым подразделением Honda, представила серийную версию кроссовера MDX нового поколения. В США продажи флагманской модели стартуют в феврале следующего года. Цены на новинку стартуют от 46900 долларов, пишет портал Autonews.ru.

Кроссовер Acura MDX четвертого поколения построен на новой платформе, которую также использует седан TLX. Длина автомобиля составляет 5039 мм, а ширина – 1999 мм. Размер колесной базы равен 2891 мм. Автомобиль с тремя рядами сидений получил панорамную крышу, массивную пятиугольную решетку радиатора с ромбовидным рисунком, тонкие светодиодные фары JewelEye, рельефный капот, спортивные воздухозаборники и 19-дюймовые колесные диски.

В салоне машины впервые устанавливается цифровая приборная панель с различными вариантами графики. Кроме этого кроссовер получил проекционный дисплей и 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Также водителю доступна аудиосистема ELS Studio 3D, беспроводная зарядка для смартфона, а также сервисы Amazon Alexa. Салон машины получил отделку кожей Milano, деревом и алюминием. Объем багажного отделения – 462 литра.

В гамму моторов нового Acura MDX вошел 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 294 л.с., которым комплектовался предшественник модели. Мотор работает совместно с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный. Позже клиентам предложат топовую версию Acura MDX Type S с 3,0-литровым бензиновым турбомотором с непосредственным впрыском. Мощность агрегата составляет 360 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Коробка передач – 10-ступенчатый «автомат».

Напомним, компания Acura покинула российский рынок в 2016 году. До этого в нашей стране продавались модели MDX, RDX и TLX. О возможном возвращении компании в России информации нет.

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Фото: Acura