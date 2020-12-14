Пикап Ford F-150 получил версию для бездорожья

Компания Ford представила новую версию пикапа F-150 нового поколения под названием Tremor, адаптированную для езды по серьезному бездорожью. Такой вариант расположится в семействе модели между стандартным F-150 FX4 и экстремальной модификацией Raptor, пишет портал Autonews.ru.

Ford F-150 Tremor будет доступен с безальтернативным 3,5-литровым бензиновым двигателем V6, работающим вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на новинку, серийный выпуск которой начнется не ранее середины 2021 года, пока не называются.

Ford F-150 Tremor доступен только с двойной кабиной SuperCrew и грузовой платформой длиной 1,7 метра. Внешне пикап отличается от обычного автомобиля модернизированной радиаторной решеткой с оранжевой полосой посередине, двумя буксировочными проушинами, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, внедорожными покрышками General Grabber, двумя выхлопными патрубками и усиленной защитой нижней части кузова.

Что касается технической составляющей, то автомобиль получил существенно модернизированную подвеску с усиленными однотрубными амортизаторами спереди и двухтрубинами сзади, а также новые пружины, рычаги и поворотные кулаки. Плюс ко всему пикап оснастили самоблокирующимся дифференциалом на задней оси, а для топовых версий доступна раздаточная коробка от модификации Raptor.

Стандартный Ford F-150 нового поколения дебютировал летом 2020 года. Модель не сильно изменилась внешне, однако получила облегченный кузов с увеличенной долей использования алюминия, а также впервые в своей истории стала доступна с гибридной силовой установкой.

А какие модели пикапов (и не только) можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Ford