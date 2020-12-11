В половине федеральных округов растет рынок автомобилей с пробегом

Анализируя ситуацию на вторичных рынках в федеральных округах страны, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отметили, что в половине из них по итогам 10 месяцев 2020 года покупки легковых автомобилей с пробегом снижаются. В другой половине наблюдается рост, правда, незначительный.

Так, рынок подержанных автомобилей упал на Северном Кавказе (-4,5%), в Южном ФО (-2,9%), Центральном ФО (-2%), на Урале (-0,1%). Положительная динамика зафиксирована в Сибири (+0,3%), в СЗФО (+0,5%), в Поволжье (+1,3%) и на Дальнем Востоке (+2,3%)

Любопытно, что лидеры и аутсайдеры на рынке легковых автомобилей с пробегом - те же, что и на рынке новых автомобилей. Так, самое большое падение в обоих сегментах отмечено на Северном Кавказе, самый большой рост - на Дальнем Востоке.

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Фото: АВТОСТАТ.