Рынок новых автомобилей растет лишь на Дальнем Востоке

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», анализируя ситуацию на рынках новых легковых автомобилей в федеральных округах страны, отметили, что по итогам 10 месяцев 2020 года практически все из них (за исключением Дальневосточного) продемонстрировали отрицательную динамику.

Самое большое падение зафиксировано на Северном Кавказе. Так, по сравнению с январем - октябрем прошлого года, в СКФО рынок новых легковых автомобилей упал на 13,3%. В Центральном ФО падение рынка также выразилось двузначным числом (-12,7%). В Северо-Западном ФО показатель падения (-8,3%) близок к среднему по России (-8%). В остальных пяти округах ситуация немного лучше. В Южном ФО рынок упал на 6,1%, в Приволжском - на 4,9%, в Сибири - на 3,7%, на Урале - на 2,7%.

Только один федеральный округ по итогам 10 месяцев 2020 года показал положительную динамику: рынок новых автомобилей в Дальневосточном ФО за указанный период вырос на 6,3%.

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Фото: Toyota.