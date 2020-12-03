Mitsubishi ASX получил новую спецверсию в России

Российские дилеры Mitsubishi начали продажи ограниченной серии обновленного кроссовера ASX Black Edition. Новая спецверсия выполнена на базе версий 2.0 Instyle 4WD 2021 модельного года, сообщает пресс-служба японской марки.

Экстерьер Mitsubishi ASX Black Edition получил выполненные в черном цвете 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетку радиатора и боковые зеркала. Салон автомобиля отличают новая красная прострочка сидений, рулевого колеса, боковых накладок центрального тоннеля, рукоятки рычага КПП и стояночного тормоза. Ограниченная версия ASX Black Edition доступна в трех цветах кузова – черный, серый и белый (перламутровый) – с доплатой 40 тыс. рублей. Напомним, стоимость Mitsubishi ASX в комплектации 2.0 Instyle 4WD составляет 2 млн 042 тыс. рублей.

Под капотом Mitsubishi ASX Black Edition расположен 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с вариатором и полным приводом. Стоит добавить, что в версии Instyle клиренс автомобиля составляет 215 мм.

Напомним, ранее компания Mitsubishi рассказала о новинках, которые представит на российском рынке в 2021 году. Так, весной будущего года в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Кроме того, в первом полугодии до России доберется рестайлиговый кроссовер Eclipse Cross.

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