Объявлены российские цены на новый Mercedes-Benz S-Класса

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новый S-Класс, который поступит в продажу в начале февраля 2021 года. Цены на флагманский седан Mercedes-Benz начинаются от 11 млн 120 тыс. рублей за дизельный S 350 d 4Matic в комплектации Business и 12 млн 550 тыс. рублей в комплектации Premium. Бензиновый S 450 4Matic в комплектации Business обойдется в 11 млн 850 тыс. рублей и в комплектации Premium – 13 млн 370 тыс. рублей, собщает пресс-служба штутгартской марки.

В новом Mercedes-Benz S-Класса наряду с цифровыми инновациями, в частности, в системе MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения появляются новые функции и системы: например, функция подруливания колес заднего моста с большим углом их поворота и такие инновации в области безопасности, как задняя фронтальная подушка безопасности. Выступая в роли новой функции в составе системы Pre-Safe Impuls Side, активная подвеска E-Active Body Control способна теперь, распознав угрозу бокового столкновения (на любой из сторон), приподнимать кузов непосредственно перед самим столкновением. Последовательным образом усовершенствованные вспомогательные системы: например, благодаря усовершенствованным датчикам контроля окружающего пространства, системы помощи при парковке обеспечивают водителю еще более эффективную поддержку при маневрировании.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2021 года состоится выход на российский рынок Mercedes-Maybach S-Класс. По итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».