Ford EcoSport получил новую версию для бездорожья

Европейское подразделение компании Ford представило новую версии компактного кроссовера EcoSport, которая получила приставку Active. Вседорожная модификация автомобиля получила дополнительные накладки из пластика, 17-дюймовые колесные диски, рейлинги и новую решетку радиатора.

Как пишет портал Autonews.ru, у новой версии также увеличился дорожный просвет. Однако точных цифр не приводится. В салоне устанавливается 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы и новые кресла, обитые искусственной кожей.

Кроссовер комплектуется 1,0-литровым бензиновым мотором EcoBoost, мощность которого составляет 125 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

EcoSport стал третьим автомобилем в линейке американского бренда, у которого есть модификация Active. На данный момент такая версия существует у моделей Focus и Fiesta.