Эксперты рассказали, какие автомобили выгодно покупать сейчас

В условиях продолжающегося роста цен и неопределенности в будущем многие покупатели поспешили в автосалоны за новой машиной. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие автомобили сегодня можно выгодно купить, учитывая возникший дефицит у дилеров, и стоит ли выбирать модели, за которыми выстроились очереди.

Как говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, в текущих рыночных условиях при покупке машины в салоне автомобилисты обращают особое внимание на экономичность транспортного средства, уровень безопасности авто, его экстерьер и размер, а также бренд компании-производителя. Если цель автомобилиста – покупка автомобиля за 1 млн рублей, который будет соответствовать этим критериям, тогда лучше всего рассмотреть следующие модели: LADA Vesta, Renault Logan, Hyundai Solaris, KIA Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo. Бюджет, увеличенный до 2 млн рублей, позволит существенно расширить перечень доступных авто. Так, уложиться в установленный лимит можно, если приобрести Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, KIA Optima, Toyota Camry и другие.

«Что касается альтернативы, купить ли автомобиль сейчас или заказать его поставку, нам первая опция кажется более предпочтительной. Доступность новых автомобилей ограничена, но все-таки на рынке нет тотального дефицита. Это значит, что автомобиль из наличия практически всегда можно подобрать, и если такая возможность есть, то она куда лучше, чем ждать новых поставок. Если же клиент хочет заказать автомобиль в производство, то в зависимости от страны сборки срок поставки может составлять до нескольких месяцев. В любом случае, эти сроки всегда согласовываются с клиентом», – рассказал и.о. директора по маркетингу компании «РОЛЬФ» Виталий Шония.

В текущих реалиях у потребителей сформировалось желание в первую очередь найти подходящую комплектацию автомобиля здесь и сейчас. Из-за дефицита и ежемесячной индексации стоимости клиенты готовы отказываться от первоначальных пожеланий и идти на компромисс, подтверждает директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский.

По его словам, в массовом сегменте особенно востребованы Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Mitsubishi Outlander. Ожидание Hyundai Creta составит от 1 месяца, модель Santa Fe – от 3 месяцев. Средний срок ожидания моделей Volkswagen будет от 1 до 2 месяцев. В премиум-сегменте клиенты активно приобретают Chevrolet Traverse, аналогично высокий спрос на Cadillac Escalade, поставки которых ожидаются. По марке Volvo хорошо реализуются ХС40 и ХС90, по Mercedes-Benz – все SUV и S-Сlass. Срок ожидания поставок моделей Mercedes-Benz в некоторых случаях составит от 3 до 6 месяцев. Модели BMW – Х5, Х6 и Х7 придется подождать от 1,5 до 2 месяцев.

Подробнее о том, какие автомобили выгодно покупать сейчас, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Бизнес Кар.