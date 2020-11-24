Вопрос эксперту: «Какие автомобили выгодно покупать сейчас?»

В условиях продолжающегося роста цен и неопределенности в будущем многие покупатели поспешили в автосалоны за новой машиной. Какие автомобили сегодня можно выгодно купить, учитывая возникший дефицит у дилеров? И стоит ли выбирать модели, за которыми выстроились очереди? С этими вопросами мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto:

- В 2020 году российский автомобильный рынок переживает довольно непростой период. Из-за реализации отложенного спроса, который наступил после снятия «всеобщего режима самоизоляции», во многих дилерских центрах страны сформировался дефицит автомобилей. Существенная нехватка некоторых моделей наблюдается и сейчас. При этом россияне готовы оформить предзаказ желаемого авто или приобрести машину, которая есть в наличии в салоне, несмотря на падение реальных доходов приблизительно на 8%. По итогам десяти месяцев 2020 года в России было продано около 1,2 млн автомобилей. За этот период в ТОП-5 самых популярных моделей на рынке вошли: LADA Granta, LADA Vesta, KIA Rio, Hyundai Creta и Volkswagen Polo.

Если говорить о модели спроса и предпочтениях потребителей, то ничего не поменялось. Конечно, многим автолюбителям приходится стоять в очереди, прежде чем приобрести желаемый автомобиль. Особенно длительное ожидание предстоит любителям автомобилей американской сборки: срок поставки варьируется от 3 до 6 месяцев. Также сложно приобрести BMW X5, X6, X7 – срок ожидания составит 1,5 – 2 месяца. Похожая ситуация ожидает и будущих владельцев Volkswagen Polo, Tiguan и Touareg, Toyota Camry, Lexus, Porsche, Audi, Mazda – скорее всего, автомобиль поступит через несколько месяцев.

Сейчас на рынке не хватает всех машин, при этом дефицит ликвидных авто ощущается меньше, потому что их выпускается больше, и когда производство останавливается, то на фоне общих недостач они выглядят как наиболее предпочтительные марки и модели. Основная причина, по которой стоит отложить покупку, заключается в том, что многие дилеры сейчас продают авто с большим количеством допов, а большинство программ стимулирования не работают. Но в целом, в ближайшее время машины вряд ли подешевеют: даже если стоимость доллара снизится, то на ценах, которые сейчас декларируют производители, это не отразится. Также стоит подождать с покупкой, если нет в наличии желаемой модели и марки, потому что совсем скоро, через 2 – 3 месяца, ожидаются новые поставки, и ассортимент будет пополняться. Кроме того, ожидаются сезонные декабрьские распродажи – период, когда дилеры стремятся освобождать склады под новые поступления.

В сложившихся обстоятельствах, на мой взгляд, потребитель не должен поддаваться волне ажиотажного спроса. Важно здраво оценить свои потребности и сопоставить их с реальными возможностями. Если автомобиль действительно необходим, тогда целесообразно приобрести машину из наличия, которая в большей степени отвечает желаниям и соответствует финансовым ресурсам. Можно также изучить предложения на вторичном рынке. Если же покупка авто – это способ инвестирования, тогда лучше всего выбрать машину, которую впоследствии удастся продать с минимальными денежными потерями.

В текущих рыночных условиях большинство автомобилистов (87%) отмечают, что могут позволить себе приобрести подержанный автомобиль, а на покупку нового авто желаемой марки и комплектации денежных средств недостаточно. При этом при покупке машины в салоне автомобилисты обращают особое внимание на экономичность транспортного средства, уровень безопасности авто, его экстерьер и размер, а также бренд компании-производителя.

Если цель автомобилиста – покупка автомобиля за 1 млн рублей, который будет соответствовать этим критериям, тогда лучше всего рассмотреть следующие модели: LADA Vesta, Renault Logan, Hyundai Solaris, KIA Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo. Бюджет, увеличенный до 2 млн рублей, позволит существенно расширить перечень доступных авто. Так, уложиться в установленный лимит можно, если приобрести Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, KIA Optima, Toyota Camry и другие.

Виталий Шония, и.о. директора по маркетингу, компания «РОЛЬФ»:

- В ноябре мы по-прежнему фиксируем высокий спрос на автомобили. При этом мы не видим каких-то существенных изменений в структуре спроса на российском авторынке: модели, которые были востребованы в начале года, сохраняют свою популярность и сейчас. Специфичной чертой нашего рынка остается высокий спрос на кроссоверы, а также на модели, стилизованные под внедорожники.

Определенный дефицит на рынке новых автомобилей пока также сохраняется. Карантинные ограничения, которые вводились весной и летом во многих странах, нарушили цепочки поставок компонентов для производства автомобилей. Из-за этого возникли задержки в поставках товарных автомобилей к дилерам, и пока ситуацию не удалось полностью нормализовать. Дефицит начался с премиального сегмента, но очень скоро распространился и на модели популярных брендов. Если рассматривать отдельные марки, то ситуация с доступностью может динамично меняться: сегодня в дилерских центрах достаточно автомобилей, а уже через неделю можно столкнуться с дефицитом отдельных комплектаций.

Ажиотажный спрос возник не на пустом месте. Из-за нестабильности курса рубля цены на автомобили стали постепенно расти. Этот процесс начался еще в сентябре, но значительный потенциал для роста цен по-прежнему сохраняется. Традиционно выраженная волна повышения будет в начале следующего года. Покупатели это понимают, поэтому прогнозируем сохранение высокого спроса в конце ноября и декабре.

Что касается альтернативы, купить ли автомобиль сейчас или заказать его поставку, нам первая опция кажется более предпочтительной. Доступность новых автомобилей ограничена, но все-таки на рынке нет тотального дефицита. Это значит, что автомобиль из наличия практически всегда можно подобрать, и если такая возможность есть, то она куда лучше, чем ждать новых поставок. Если же клиент хочет заказать автомобиль в производство, то в зависимости от страны сборки срок поставки может составлять до нескольких месяцев. В любом случае, эти сроки всегда согласовываются с клиентом.

Андрей Каменский, директор по маркетингу АГ «АВИЛОН»:

- В текущих реалиях у потребителей сформировалось желание в первую очередь найти подходящую комплектацию автомобиля здесь и сейчас. Из-за дефицита и ежемесячной индексации стоимости клиенты готовы отказываться от первоначальных пожеланий и идти на компромисс.

Мы наблюдаем высокий спрос на все ходовые модели. В массовом сегменте особенно востребованы Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Mitsubishi Outlander. Ожидание Hyundai Creta составит от 1 месяца, модель Santa Fe – от 3 месяцев. Средний срок ожидания моделей Volkswagen будет от 1 до 2 месяцев.

В премиум-сегменте клиенты активно приобретают Chevrolet Traverse – мы ожидаем поставку. Аналогично высокий спрос на Cadillac Escalade. По марке Volvo хорошо реализуются ХС40 и ХС90, по Mercedes-Benz – все SUV и S-Сlass. Срок ожидания поставок моделей Mercedes-Benz в некоторых случаях составит от 3 до 6 месяцев. Модели BMW – Х5, Х6 и Х7 придется подождать от 1,5 до 2 месяцев.

Потребители сейчас выражают высокий уровень активности в связи с колебаниями валюты. Опасаясь очередной индексации стоимости на автомобили, клиенты торопятся с приобретением. Из-за высокого спроса последние два месяца мы фиксировали увеличение процента продаж.

Сергей Новосельский, управляющий, «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ»:

- Никаких особых изменений в предпочтениях россиян в выборе автомобиля не произошло. Выросший спрос, обусловленный, с одной стороны, дефицитом автомобилей из-за нарушения логистических цепочек, а с другой – традиционной боязнью потерять накопления в условиях усилившейся волатильности рубля, пропорционально распределен между лидерами продаж. Очередей, как таковых, сегодня нет. Клиент в массовых брендах сегодня не готов ждать – он либо покупает из наличия, либо уходит в другой салон. В премиуме и люксе ситуация несколько иная – несмотря на повышение цен, которое также затронуло данные сегменты, клиент в них менее зависим от колебаний цены и идет больше на продукт, чем на цену. Поэтому в премиальных брендах есть и очереди, и листы ожидания.

Каких-то рекомендаций покупателю сегодня я бы давать не стал. Безусловно, даже сейчас можно сэкономить на покупке, если приобретать автомобиль на два – три года, потому что даже в перспективе нескольких месяцев цены вырастут, причем, думаю, существенно. Но не надо забывать и о потере стоимости, которая неизбежна для любого нового автомобиля. Поэтому единственный совет покупателю – трезво оценивать свои возможности и не принимать необдуманных решений.

Особых изменений в подходе к выбору автомобиля не произошло. Клиенты, как и раньше, смотрят на цену, на популярность модели, на стоимость страховок и сервиса, реже – на ликвидность автомобиля на вторичном рынке. Поэтому в ТОПе остаются представители АВТОВАЗа – благодаря своей доступности, KIA и Hyundai, японские бестселлеры Nissan сразу с двумя моделями – Qashqai и X-Trail, Toyota. Никуда не делись Renault и Volkswagen Polo. Если же говорить о наиболее интересных предложениях в рамках бюджета до 1 млн рублей, то это, безусловно, тройка – KIA Rio, Hyundai Solaris и LADA Vesta. В сегменте до 2 млн рублей – это, безусловно, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и KIA Sportage. Можно еще смотреть в сторону Toyota RAV4, но надо понимать, что до 2 млн нормальную комплектацию этого автомобиля взять почти невозможно.

Алексей Ермилов, директор по маркетингу, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Повышенный спрос на автомобили в третьем квартале привел к дефициту автомобилей на складах дилеров. В октябре доступность автомобилей улучшилась, по некоторым брендам ситуация практически нормализовалась. Однако новая волна пандемии и возможное введение ограничительных мер могут привести к повторному снижению предложения относительно спроса. Тем, кто рассматривает покупку нового автомобиля, не стоит откладывать этот процесс, поскольку впереди нас ждет традиционная ежегодная индексация цен. В среднем цены на авторынке выросли до 12% в зависимости от бренда и модели. В связи с ростом курса мировых валют и ослаблением рубля до конца год возможен рост еще на 2 – 3%. Возобновление поставок автомобилей на фоне высокого спроса привело к рекордному в этом году всплеску продаж авто в октябре – на 7%.

Ограничения из-за пандемии, рост курса валют и сокращение реальных доходов россиян привели к росту осознанности потребления. При покупке нового автомобиля клиенты больше внимания стали уделять экономичности и безопасности. Важность дизайна интерьера в общей оценке авто снизилась на 8%. Влияние марки автомобиля на выбор сократилось с 35% до 32%. Изменение потребительских предпочтений заметно и по списку самых популярных марок за 2020 год. Лидеры массового сегмента KIA и Hyundai соответствуют критериям экономичности и надежности. В наиболее востребованном сегменте рынка – SUV – значительный рост продаж показали кроссоверы Haval, так как китайские производители предлагают выгодное соотношение цены и оснащения. В премиум-сегменте неизменными лидерами остаются BMW, Mercedes-Benz и Audi.