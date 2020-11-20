В России стартовали продажи обновленного внедорожника Infiniti QX80

Российские дилеры Infiniti начали продажи нового флагманского внедорожника Infiniti QX80. Новинка представлена в исполнениях с 7- или 8-местным салоном (доплата за дополнительное место пассажира составляет 15 тыс. рублей), в двух комплектациях Sensory и Sensory ProActive стоимостью 5 млн 690 тыс. рублей и 6 млн 055 тыс. рублей, с учетом действующего спецпредложения по трейд-ин.

Уже в стандартную версию Sensory входят 22-дюймовые легкосплавные диски, адаптивные светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, капитанские кресла второго ряда (для 7-местного исполнения), отделку салона кожей полуанилиновой выделки, двухканальную аудиосистему Hi-Fi Bose 2.0 с 13 динамиками, жестким диском на 10 ГБ, поддержкой форматов MP3 и WMA и функцией объемного звучания Driver Audio Stage, а также другое оборудование, сообщает пресс-служба японской марки.

В дополнение к этому комплектация Sensory ProActive оснащается комплексом систем активной безопасности Infiniti Drive Assist (помимо прочего включает активный круиз-контроль, функцию предупреждения и предотвращения фронтального столкновения, контроль за движение в полосе, предупреждения об объектах в слепой зоне видимости и другие системы). Также в оснащении топ-версии входит улучшенная музыкальная система, возможность дистанционного складывания третьего ряда сидений и цифровое зеркало заднего вида Smart Rearview Mirror, которое позволяет водителю использовать зеркало заднего вида в качестве стандартного зеркала или превращать его в монитор с отображением видео с HDR-камеры.

Под капотом Infiniti QX80 установлен 5,6-литровый бензиновый двигатель V8, развивающий 405 л.с. мощности и 560 Нм крутящего момента. Благодаря этому полноразмерный внедорожник с трехрядным салоном и снаряженной массой 2,8 тонны разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды. Модель оснащается системой гидравлической стабилизации кузова Hydraulic Body Motion Control.

Экстерьер Infiniti остался без изменений, лишь палитру цветов окраски кузова дополнили два новых оттенка – черный Mineral Black и красный Coulis Red, который впервые используется на автомобилях Infiniti. Кроме того, претерпел изменения дизайн шильдика 4WD.

Что касается интерьера, обновленный QX80 получил переработанный дизайн передней панели и новую мультимедийную систему Infiniti InTouch с двумя сенсорными экранами диагональю 7 и 8 дюймов и поддержкой Android Auto. Наличие двух раздельных дисплеев позволяет изменять настройки автомобиля (нижний дисплей), не прерывая работу навигационной системы или интерфейса Android Auto (верхний дисплей).

Новые WXGA-дисплеи с высоким разрешением 1280x768 отличаются улучшенной графикой. Быстродействие нового системного блока обеспечивает как более мощный четырехъядерный процессор Arm Cortex-A9, так и увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти.

Наконец, обновленный QX80 оснащается современным Bluetooth-модулем версии 4.1 с новым программным обеспечением, а также усовершенствованной системой голосового управления, распознающей до 6000 команд вместо прежних пятисот.