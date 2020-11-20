Компания Subaru представила купе BRZ нового поколения. В продажу новинка поступит осенью 2021 года, тогда же будут объявлены и цены на модель. Основным рынком для купе станут США, в Европе новинка не появится, поэтому и в России новый BRZ можно не ждать, пишет портал Wroom.ru.

Новое купе Subaru BRZ получило несколько переработанный дизайн. Так, решетка радиатора стала шире, обновилась светотехника, площадка под госномер теперь установлена на бампере. Автомобиль стал длиннее на 30 мм (4264 мм), а ширина осталась прежней – 1775 мм. Что касается салона, в нем появились виртуальные приборы, а также медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay.

Вместо прежнего 2,0-литрового мотора новый Subaru BRZ оснащается двигателем объемом 2,4 литра, развивающим 231 л.с. и 249 Нм. Трансмиссия – 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач.

Что касается новинок Subaru для нашей страны, в апреле 2021 года должны начаться продажи обновленного кроссовера Subaru XV, а ориентировочно в июле у российских дилеров станет доступен для заказа новое поколение Outback. Между тем, в 2021 году российский рынок покинет бизнес-седан Subaru Legacy. Напомним, минувшим летом компания Subaru привезла в Россию прощальную серию Legacy Ultimate из 77 автомобилей, которые станут последними для нашей страны. Новое поколение Legacy, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, в Россию поставляться не будет.

По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 4794 автомобиля, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Subaru в нашей стране является среднеразмерный кроссовер Forester, который, кстати, скоро будет доступен в новой комплектации Sport.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».